Het beste en het slechtste op de derde dag van Pukkelpop

sterrenparade De toppers van dag drie

1 Brihang De kurk uit de champagnefles

Brihang speelt maar één festivalshow deze zomer. Maar het was er een waar je bij moest zijn.

2 Balthazar Een concert als een Hollywoodfilm

© Koen Bauters

Toen het leek alsof alles in de soep zou lopen, herpakten de miskende helden van Balthazar zich en wonnen ze alsnog iedereen voor zich. Dat voorspelbare stramien levert doorgaans belachelijke Hollywoodfilms op, maar in Hasselt resulteerde het in een onvergetelijk afscheidsconcert.

3 Girl in red De popster die je buurmeisje wil zijn

De Noorse Marie Ulven Ringheim is haar slaapkamer ontgroeid en vulde het podium met een vijfkoppige band, twee verhoogjes en extra lichtpalen. Toch klonk ze niet afgelikt: daarvoor sprong ze te enthousiast in het rond, speelde ze enthousiast gitaar met schoonheidsfoutjes en dook ze te vaak het publiek in. Ze is misschien wel een popster, maar wil vooral je buurmeisje zijn.

4 King Gizzard & The Lizard Wizard Kickdrums en dwarsfluit die verbroederen in de moshpit

© Koen Bauters

Een Australisch beest met vele kleuren dat de Marquee eerst nog op het verkeerde been zette met relatief rustige jamsessies, maar de tent finaal tackelde met onversneden trashmetal. Dat was King Gizzard & The Lizard Wizard.

5 The Killers Een rare, meedogenloze machine

Niet alleen zien ze er niet als een band uit, ze onttrekken zich aan andere wetten van de muziekbusiness. Maar klinken als een groep deden ze dan weer wel. Meer nog: live zijn The Killers, meer dan op plaat, een meedogenloze machine.

6 Foals Een laatste kookpunt in de Marquee

© Koen Bauters

Foals stond uitermate strijdvaardig op het podium. Bassist Walter Gervers keerde recent na zes jaar terug, en als een hechte kudde brachten ze de hoogtepunten uit hun discografie.

Volgende keer beter Tegenvallende acts

1 Karkousse De titels voor de nummers op de soloplaat zijn er al, nu nog de rest

© Koen Bauters

De titels heeft de 43-jarige Kortrijkzaan Karkousse al. Maar naar de rest van de songs was het soms zoeken.

2 Destroy Boys Militant, maar net iets te vaak gehoord

De steigerende gitaren, de felle uithalen: frontvrouw Roditis heeft hoorbaar een boontje voor Hole, maar haar stem is beperkter dan die van Love en ze schrijft ook niet zulke memorabele nummers: de uitschieters waren schaars in deze korte set.

3 Bakar Behoorlijk bagger

© Koen Bauters

Is de huur in Londen zo duur geworden dat muzikanten zich geen repetitiekoten meer kunnen veroorloven? Het publiek had allicht gehoopt op een warmbloedige soulgeluid, maar in de plaats kreeg het een pseudo-post-punkband uit Camden die een gitaarmuur probeerde op te trekken en daarbij strandde op een afbrokkelende grijze massa zoals u die op vakantie in een voormalig Sovjetland tegenkomt.