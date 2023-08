Evenveel misdrijven in Brussel-Zuid als in stations 13 Vlaamse centrumsteden samen - N-VA wil nieuw stikstofdebat over septemberverklaring tillen

1. Evenveel misdrijven in Brussel-Zuid als in stations 13 Vlaamse centrumsteden samen

Jaarlijks vinden in het station Brussel-Zuid zo’n 3.500 criminele feiten plaats. De meest voorkomende misdrijven zijn diefstal en afpersing, daarna volgen drugs. ‘Dat is een onaanvaardbare situatie.’ Lees meer

2. N-VA wil nieuw stikstofdebat over septemberverklaring tillen

De N-VA-top wil de debatten over stikstof gesloten houden tot na de septemberverklaring, zodat ze andere dossiers niet ondersneeuwen. Coalitiepartij CD&V noemt het juist de ‘verdomde plicht’ om sneller weer samen te zitten. Lees meer

3. Nederland en Denemarken gaan F-16’s leveren aan Oekraïne

‘Dit is een nieuwe stap om de Oekraïense luchtverdediging te versterken. Deze F-16’s zullen nieuwe motivatie en energie geven aan onze krijgers en burgers.’ Zo reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een kort bezoek aan Eindhoven op de bekendmaking door minister-president Mark Rutte dat Nederland en Denemarken F-16’s gaan leveren aan Oekraïne. Lees meer

4. Guardia Civil bevestigt: natuurbrand op Tenerife werd aangestoken

Op Tenerife is intussen een gebied van 11.600 hectare afgebrand. De Spaanse media melden dat de brand opzettelijk aangestoken is. Lees meer

5. Politie schiet jonge quadrijder dood, zware rellen in Oupeye en Herstal

In de buurt van Luik is dit weekend hevig straatprotest uitgebroken nadat een politiepatrouille een man had dood­geschoten toen die weigerde te stoppen voor een controle. Lees meer