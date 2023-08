Balthazar speelde op Pukkelpop een concert als een Hollywoodfilm

Toen het leek alsof alles in de soep zou lopen, herpakten de miskende helden van Balthazar zich en wonnen ze alsnog iedereen voor zich. Dat voorspelbare stramien levert doorgaans belachelijke Hollywoodfilms op, maar in Hasselt resulteerde het in een onvergetelijk afscheidsconcert.

Balthazar Gezien op 20/8 op Pukkelpop

Niemand stond er echt op te wachten. Dat is grof om te zeggen, maar het Gentse vijftal was last minute opgetrommeld om Florence Welch te vervangen. Die had zand in haar machine: omwille van gezondheidsredenen had ze zich vrijdag teruggetrokken.

Dat is natuurlijk vervelend voor alle betrokkenen en we wensen Florence + The Machine een spoedig herstel toe, maar een Belgische invaller voor een internationale headliner: dat voelt toch een beetje als een citytrip naar Parijs in plaats van New York. Erover klagen zou obsceen zijn, maar in de Franse hoofdstad ben je met wat geluk al een keer of vijf geweest. Wie Balthazar de afgelopen jaren wilde zien, had daar minstens evenveel kansen toe.

De Gentenaars lijken dat zelf ook beseft te hebben. Na hun optredens op Live is Live en de Lokerse Feesten eerder deze zomer hadden ze ‘een lange pauze’ aangekondigd. Zo konden ze zich concentreren op hun soloprojecten en - tussen ons gezegd en gezwegen - ook hernieuwde inspiratie opdoen. Het is een publiek geheim dat ‘Sand’ van alle vijf platen veruit hun minste is. Balthazar keek dus uit naar een hangmat, maar goed, als Chokri belt, dan neemt een actieheld op verlof John Wick-gewijs opnieuw de wapens op.

Frontmannen Maarten Devoldere en Jinte Deprez hadden zich voor de gelegenheid stijlvol opgekleed: Devoldere in een groen glitterhemd en Deprez in openhangend écru hemd met wit onderlijf. Pukkelpop zwaaide hen minder eer toe. Wie wilde, geraakte gemakkelijk tot in het eerste vak. Was het daarom dat de vonk niet onmiddellijk oversloeg?

Balthazar speelde afstandelijk en joeg er ‘Decency’ en ‘Wrong vibration’ door. ‘Do not claim them anymore’ kreeg de garagarockbehandeling - alsof The Strokes ermee aan de haal waren gegaan - maar daardoor werd de logge verleiding van dat nummer platgeknepen. Erna botste zelfs het begerige ‘Then what’ op totale onverschilligheid. Dat Deprez de meute in het Engels toesprak, zal ook niet geholpen hebben. Fijn voor wie het Nederlands niet machtig is, maar in Vlaanderen wordt zoiets toch al snel als ‘dikkenekkerig’ gezien.

Ergens in dat eerste halfuur moeten de dertigers gedacht hebben: ‘Fuck it, we gaan er niet uitgaan als de huisband bij de aperitief van Pukkelpop. Wij zijn niet de spritz bij uw Aperol, onnozelaars.’ Hergroeperen dus. ‘You won’t come around’ - uitgerekend vanop ‘Sand’ – deed precies het omgekeerde van wat de titel beloofde. Devoldere dwong aandacht af met zijn falset, waarna de groep naadloos overging op een verstilde flard ‘Leaving Antwerp’. Het offensief wierp zijn vruchten af en de groep beloonde de hernieuwde interesse met ‘Blood like wine’. De publiekslieveling zette kietelend traag aan en eindigde op geheven glazen.

Daarna kon het niet meer stuk. Een gespierde versie van ‘Fever’ klonk als een overwinningsrondje van een onverzettelijk Gallisch dorp. Tijs Delbeke hanteerde zijn strijkstok als een zwaard en een gitaarbreak struikroofde ‘Can’t stop’ van Red Hot Chili Peppers. Geweldig, hoe Balthazar uiteenlopende referenties pikte en in zijn puzzel paste. Onder een extra dansbaar ‘Entertainment’ school de synthetische gloed van Underworld en op ‘Bunker’ werd gesoleerd op gitaar zoals Wilco dat doet. In dat opzicht geldt ‘Losers’ wel als een uitschuiver. De single klinkt ook live als een schaamteloze kopie van Jungle.

We vergeven het hen gemakkelijk, want toen Balthazar op de symfonische tonen van ‘Moon river’ van Henri Mancini afscheid nam, voelde het alsof er eindcredits over het scherm rolden. Tegen alle verwachtingen in had de underdog het pleit gewonnen: puur op wilskracht, talent, maar vooral door de krachten te bundelen. Ga nu maar in die hangmat liggen, jongens. Het is verdiend.