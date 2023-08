Blokjes tot in het behang: drie dagen in Legoland

Middelbaar mens, drie dagen alleen in een Duits legohuisje, dat was het plan. Slecht plan. Legoland zou vreemd opkijken van de eenzaat achter het bord Duplokroketten. Gelukkig was er Punkie, 3,5 jaar. Wij met z’n drieën naar Legoland, zoals een écht gezin. Was er toch nog een Pruisenkind dat opmerkte: ‘Was macht die Frau eigentlich, Papi?’

Er trad een goochelaar op in het Affentheater. Op het dak van de pergola zaten twee apen in lego. Punkie keek. Hij zat op de arm van mijn echtgenoot, hierna de Spondeligger genoemd. Zelf zat ik een beetje verderop, met mijn boekje op een bank. Naast mij zat een jongetje met een ijsje. De vraag kwam van hem. ‘Was macht die Frau eigentlich, Papi?’ Zwijg en lik, dacht ik. Verdammt. Zij neemt notities. Het is een idee van De Standaard Magazine. Verrassing! Alsof ik het ooit in mijn hoofd zou halen om zélf drie nachten te boeken in een Duits Legohuisje.

Wriemelpubliek

Kortom, ik had er geen goed oog in. Ik vond het een matige verrassing. In Peppenhoven Ost, een tankstation halfweg tussen Brussel en Beieren, stond ik bij de saladbar al te verkondigen: ‘Mensen! Dit is het laatste blaadje sla voor heel lang. We gaan drie dagen op een dieet van Duitse kroketten.’ In Legoland frituren ze Duplokroketten, dat wist ik. En inderdaad, er waren Duplokroketten, maar ze waren niet overal, zoals gevreesd. De Duitse buffetten waren gevarieerd en verzorgd. Er was zelfs sla. Bovendien werkte het personeel zich uit de naad.

Het rook naar regen en kinderen bij het ontbijt, maar de eethal was tiptop in orde. Geen lepels die in de bains-marie dreven. Geen klodders roze yoghurt op de papieren onderleggers. Geen brokken cake. De charcuterie niet overhoopgehaald. Er waren drilpuddinkjes in alle kleuren voor iedereen en de koffiethermossen waren reusachtig, helemaal voorzien op de vermoeienis van jonge ouders.

Nee, Legoland Feriendorf had geenszins te lijden onder zijn wriemelpubliek. Het was een totaal doordachte mengeling van decor en Duitse degelijkheid. Ik was ervan onder de indruk. De eerste ochtend stonden we aan te schuiven voor de zweite Frühstückzeit, vom 09:15 bis 10:30 Uhr. Ik zuchtte en zei: ‘Dit is niks voor ons. Iedereen heeft hier een windstopper aan en vieze schoenen.’ Maar ineens ging de lift open. Er stapte een legomannetje naar buiten. Nu ja, legomannetje. Het was een gevaarte van moes en plastic. Hij had een begeleider, want als dit legomannetje omviel, raakte hij zonder hulp nooit meer recht. Ik vroeg me af of er iemand in zat met een zogenaamde hamburgerjob. Altijd die maatschappelijke vragen! Terwijl ik alleen maar naar Punkie hoefde te kijken. Het legomannetje wilde hem een handje geven. Het bleek een grote zwarte klauw, zonder vingers, eigen aan legomannetjes. Het was een brug te ver voor Punkie. Maar inmiddels stond hij alweer naar een piratenschip te wijzen, van lego, met de zeilen voor altijd strak. Wij waren in Legoland Deutschland en wij wisten wie de kapitein was en wie de koers ging bepalen.

Tsjoeke tsjoeke

Toen ik tegen mijn neefjes trots vertelde dat wij drie dagen gingen logeren in een legohuisje, werd er pragmatisch gereageerd. ‘Het is te hopen dat het dak goed is aangedrukt!’ Op het dak van ons huisje lag roofing, dus dat was geen probleem. Het huisje zelf was van steen. De paviljoentjes hadden iets van een Amerikaans motel. Het thema was Egypte. Boven het bed hing een farao van lego. Er kroop een schorpioen van lego over het plafond. Hij zat bij de rookmelder. Op de kussens lag een kleine attentie: een legoblokje bij wijze van Herzlich wilkommen. Punkie had zijn eigen kamer met een stapelbed en een kist vol lego.

Ik ging liggen, deed mijn ogen dicht. Ik had acht uur gereden, helemaal tot in Beieren. In de aanpalende kamer hoorde ik Punkie en de Spondeligger overleggen: ‘We moeten dit maken. We gaan dat maken. Oh, lijkt dit niet op een dinosaurus?’ Het voelde goed. Helemaal anders dan ’s anderdaags, toen ik ineens helemaal alleen in de Duplotrein zat, omdat Punkie op het allerlaatste moment weigerde in te stappen. De operator liet zich geenszins charmeren door de capriolen. Die dacht alleen maar aan die Gefahrenabwer der Besucher.

Voor het Duits was ik blij om in Legoland te zijn. Ik heb een boon voor Duits. Mit Sicherheit viel SpaB, las ik op de infoborden. Duits is een mooie taal, maar niemand gaf om mijn Germaanse letterliefde. Tsjoeke tsjoeke ging ik door het plantsoen, met mijn rode angoramuts omdat ik geen tijd had om nog naar de kapper te gaan. Nee, ik moest ineens naar Legoland, voor de verrassing. Maar Punkie zwaaide toen ik voorbijkwam en ik lachte. Hoe mijn leven toch gelopen was. Ik was met man en kind in Legoland, reed in een speelgoedwagon tussen getrimde struikbollen en ik besefte dat het belangrijk is om geluk te laten bestaan, ook in rare hoedanigheden. De lucht was blauw. Hoog in de bomen liep het dubbele spoor van de Tret-o-Mobil, trapvoertuigen met twintig procent de fantasie van Panamarenko, een tandwiel hier, een vleugel daar, een uitlaatpijp voor niks. Het was een sprookje, maar het reed écht. Er zat zelfs een Duitser in.

Zeven rundfahrten

Legoland Deutschland ligt in Beieren, wat maakt dat iedereen spreekt zoals der Papili in Sissi. De vader van de jonge keizerin was namelijk hertog Max van Bavaria. Ook van Beieren is Bayern-München. Het voetbalstadion staat in Miniland. Het is een van de grootste legobouwwerken ter wereld. Het weegt anderhalve ton. Er zitten meer dan een miljoen steentjes in, 4.209 manuren. En iemand heeft 30.000 mannetjes met hun poep in de noppen van de tribune gedrukt. Als je op een knopje drukt, schreeuwen de voetbalfans.

Miniland is toerisme uit vroegere tijden. In miniatuurdorpjes is de vergane glorie nooit ver weg. Er zijn altijd dingen kapot. De kleuren zijn verschoten. Een grasmat krult om. Of er dwarrelt een papiertje van een plakkende karamel rond de kathedraal. Minilanden zijn gewoon slecht voor de grandeur! Maar in Legoland pakte de mayonaise. Punkie keek naar de bootjes in Venetië. Punkie wachtte op de trein die in de tunnel was verdwenen. Punkie wees naar een luchtballon die écht omhoogging. Punkie monsterde het bananendok in de haven van Hamburg. Het heeft zeker anderhalf uur geduurd. Ook wilde hij weten wat die meneer aan het doen was. De meneer was een technicus van Legoland. Hij liep als een godzilla over de Straße des 17. Hij knielde bij een bus. Hij morrelde wat aan de Brandenburger Tor, de stadspoort met het vierspan, raapte een boomblaadje op Unter den Linden en liep terug. Hij hield Miniland perfect in vorm. Hoedje af voor zo veel inspanningen.

Daarna wenste Punkie zeker zeven Rundfahrten in de bootjes van Lego City en heb ik wel tien keer aangeschoven in de Flughafen. Op de duur was het niet meer leuk. Hoe komt het toch dat kinderen zo veel van herhaling houden? Ik denk dat De drie biggetjes oorspronkelijk drieduizend kleine biggetjes waren, ieder met zijn eigen huisje en zijn eigen wolf op bezoek, maar dat een oude, snel verveelde uitgever de zaak heeft ingekort.

Hiërogliefen op het behang

De Spondeligger en ik moesten Punkie van de ene attractie naar de andere slepen. ‘Ja maar, daar zijn ook nog leuke dingen’, argumenteerden wij maar. Het park was te groot. Of het consumptievermogen van Punkie was te klein. Nochtans was Legoland geen aanslag op de pedagogie. De afwisseling tussen attracties, optredens en gewone speeltuinen was professioneel doorgedacht. Het enige wat opviel, was dat er weinig kon worden gespeeld met lego zelf. Ja, er waren winkels, waar je dozen kon kopen, of steentjes kon graaien per 100 gram, maar uitgebreid met lego spelen doet een mens beter thuis. Na het labyrint in het politiebureau en de wilde achtervolging met de dieven (ahum) was er een kleine speelruimte. Daarin werkte ene Carmen, ze droeg een gestreepte gevangenisplunje met nummer en ze moest de hele tijd legoblokjes rapen en afbreken, zodat de kinderen konden blijven bouwen. Ze had een set van borstel en blik en daarop stond geschreven: NUR FÜR LEGOSTEINE!!! De toewijding van Carmen leek me Duits, in ieder geval niet te vergelijken met de halve ijver van ons eigen binnenland. Ik kreeg er geen hoogte van. En één dag Legoland was te weinig.

’s Avonds aten we luxeburgers en pizza in de ridderburcht. We bestelden grote Beierse pinten en multivitaminedrank uit die Saftoase, een tap met fruitsap. Ich liebe Deutschland! De pizza van Punkie had een gezichtje, met ogen van kerstomaat, een neus van olijf en een mond van paprika. De kleurpotloden waren scherp. De aandacht voor de details hield niet op. Komaan, geslepen kleurpotloden op restaurant, dat vind je bij ons toch nergens! Hier vallen de kleuren je troosteloos voor de voeten als je zo’n bak met kleurtjes durft aan te raken. Bovendien was het bepaald geen rustige avond zur Tafelrunde. Bij de receptie stond een rij mensen te wachten. Obers draafden rond met glazen en borden. Wij sliepen vrijwel meteen. Goed gegeten, goed gedronken, goed gespeeld. En boven ons bed waakte de farao. Het laatste wat ik bedacht was: nu hebben die Duitsers ook nog lego verstopt in de hiërogliefen op het behang!

Schnitzel depot

Aan het ontbijt bestudeerde de Spondeligger de plattegrond van Legoland. Welke landen hadden wij nog niet aangedaan? Pirateneiland moesten we nog! En Avonturenland met drie avontuurlijke restaurants: Schnitzel Depot, Dschungel Oase en de Waffelhütte. Een halfuur later moest ik hard lachen met de onnozele blik van de Spondeligger. Hij zat met zijn hip jasje in een jeep met zebrastrepen. Hij was op safari in Legoland. Onderweg waren olifanten, apen en slangen. Ik stond op een brug te wachten tot hij voorbij zou komen. Dan moest ik klikken met de camera. Maar zo stom dat hij keek. Hahaha. Hij had zich overgegeven aan de wetten van het pretpark.

Wij waren hier voor Punkie. Punt. Op de terugweg keek hij amper op uit Das große Buch vom Legoland. Het enige wat hij zei was: ‘Wij moeten nog eens terug naar Legoland. Want als ikke een groot mens ben, ga ik wel in de drakentrein.’ De twee grote mensen vooraan in de auto zeiden niets, maar dachten hetzelfde. Drie dagen logeren in een Duits legohuisje was een unieke belevenis. We gaan dat zo houden.

Dit artikel verscheen op 27 januari 2018.