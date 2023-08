Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: oranjebloesem, de geur die Filip Tielens voor altijd aan Sevilla zal doen denken.

‘De eerste lange reis die ik maakte met mijn lief was naar Andalusië, in de paasvakantie van 2018. Vooral in Sevilla waaide de geur van oranjebloesem door de stad. In een kleine bar, gerund door een oud vrouwtje, proefden we allerlei sinaasappelbereidingen, waaronder vino de naranja – heerlijk. Tot op vandaag transporteert de sinaasappelgeur me terug naar die reis, maar ook naar Marseille. Daar ontdekten we, een jaar later, de navettes. Dat is een lokale specialiteit: kleine koekjes met de smaak van ... oranje­bloesem. De geur is dus niet één, maar twee keer verbonden aan onze reizen en liefde.’

Filip Tielens,

chef cultuurredactie

Oranjebloesemwater is het destillaat van de bloesem die in het voorjaar bloeit aan sinaas­appelbomen. Het is een zoete, florale smaak die veel aan bod komt in de zuiderse en Midden-Oosterse keuken. Voor de bereiding van dit dessert met oranjebloesem, van Sami Tamimi en Tara Wigley, trekt u best wat tijd uit: semifreddo is een soort ijstaart. Maar de stappen zijn eenvoudig. ‘Volg simpelweg de instructies en er ontstaat een traktatie waarin het lekkerste onderdeel van baklava – de kleverige, nootachtige vulling – laag om laag in een eenvoudige semifreddo is verwerkt.’

Semifreddo met oranjebloesem en baklava

Voor 6 tot 8 personen

250 ml slagroom

70 g fijne kristalsuiker

40 g vloeibare honing

3 eieren

1½ el oranjebloesemwater

Voor de baklavavulling

90 g gedopte pistache­noten, geroosterd

60 g gepelde walnoten, geroosterd

1 tl kaneelpoeder

10 kardemompeulen, gekneusd en de schil verwijderd, de zaadjes fijn­gestampt in een vijzel

¼ tl zeezoutvlokken

2½ el vloeibare honing

1 el oranjebloesemwater

Voor de sinaasappelsalsa

2 sinaasappels

80 g granaatappelpitten, van 1 granaatappel

5 g muntblaadjes, in reepjes gescheurd

Bereiding

1. Vet de bodem en de wand in van een cakevorm van 20 x 10 cm en bekleed hem met bakpapier. Zet hem opzij.

2. Maak eerst de semi­freddo. Doe de room in de kom van een standmixer met de garde. Klop hem zo’n 3 minuten op hoge snelheid tot er zachte pieken ontstaan. Zet de room tot gebruik in een schone schaal in de koelkast. Was de kom en de garde af en zet ze weer op de mixer: ze moeten schoon zijn en klaar om de eieren halverwege de volgende stap te kloppen.

3. Doe de suiker, honing en 2 eetlepels water in een kleine pan en zet die op halfhoog tot hoog vuur. Breng het honingmengsel aan de kook en laat het 5-6 minuten zachtjes koken tot er luchtbellen ontstaan en het mengsel schuimig is en glanst. Doe na 3 minuten het ei en de eidooiers in de standmixer. Klop ze in circa 3 minuten op hoge snelheid tot een bleke, romige massa. Schakel de snelheid lager en voeg geleidelijk de borrelende hete siroop, die nu 5-6 minuten heeft gekookt, aan de eidooiers toe. Verhoog de snelheid zodra de siroop volledig door de ei­dooiers is opgenomen en blijf nog circa 6 minuten kloppen, tot het dooiermengsel bleek is en glanst en de kom is af­gekoeld. Schep er met een spatel het oranjebloesemwater en de geklopte slagroom door tot alles is gemengd.

4. Schep de helft van de semifreddo in de voorbereide cakevorm – circa 200 gram – en strijk de bovenkant glad. Verpak de vorm in bakpapier en zet hem minstens 2 uur in de diepvriezer. Schep de andere helft van het semi­freddomengsel in een andere kom en zet die tot gebruik in de koelkast.

5. Doe voor de baklava­vulling de pistache- en wal­noten in de kom van een keukenmachine en mix tot ze grof verkruimeld zijn. Doe ze in een kleine kom en roer er de specerijen, zeezoutvlokken, honing en oranjebloesemwater door.

6. Verdeel de baklavavulling op de semifreddo nadat die 2 uur in de diepvriezer heeft gestaan. Strijk hem zonder aan te drukken over de hele bovenkant uit. Haal de achter­gehouden semifreddo uit de koelkast, roer die met de hand een keer goed om en giet hem over de baklavavulling. Strijk het mengsel uit tot een gladde laag, verpak de vorm in bak­papier en zet hem een nacht in de diepvriezer.

7. Snijd om de salsa te maken met een klein, scherp mes een kapje af van de boven- en onderkant van de sinaas­appels. Snijd rondom de schil en het witte vlies eraf en volg daarbij de natuurlijke bolling van de vrucht. Snijd de partjes tussen de vliezen uit en doe ze in een schaal, gooi eventuele pitten weg en knijp boven de schaal zo veel mogelijk sap uit de leeggehaalde sinaasappels. Voeg vlak voor het serveren de granaatappelpitten en muntblaadjes aan de salsa toe en schep die als een breed lint over de semifreddo of geef het apart erbij.

Dit recept komt uit het kookboek ‘Falastin’, uitgebracht bij Fontaine Uitgevers.