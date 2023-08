Primoz Roglic is klaar voor duel tegen Remco Evenepoel in de Vuelta

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft in de Ronde van Burgos getoond dat hij helemaal op schema zit voor de Vuelta, waar hij vanaf zaterdag de grote uitdager is van Remco Evenepoel.

Primoz Roglic verzekerde zich zaterdag van eindwinst in de Ronde van Burgos. De 33-jarige Sloveen won de slotrit van 160 kilometer tussen Golmayo en de aankomst boven op Lagunas de Neila. Hij haalde het in een sprintje voor de Brit Adam Yates (UAE Team Emirates) en de Rus Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe). In de eindstand is Vlasov tweede en Yates derde.

Roglic won met Jumbo-Visma woensdag al de tweede etappe, een ploegentijdrit. Donderdag was hij ook de beste in de derde rit.

Het is voor de Sloveen zijn vierde eindzege dit seizoen in evenveel rittenkoersen. Eerder dit jaar won hij Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van ­Italië.

IJzersterk team

Straks in de Vuelta kan Roglic bij Jumbo-Visma rekenen op een ijzersterk team. Hijzelf vormt een ­koningskoppel met Tourwinnaar Jonas Vingegaard en zij worden bijgestaan door superknecht Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Attila Valter, Dylan van Baarle, Jan Tratnik en Robert Gesink. Roglic won de Vuelta al drie keer (2019, 2020 en 2021). Vorig jaar viel hij zwaar in de zestiende rit en moest hij de strijd staken.

Campenaerts viert

Dichter bij huis heeft Victor Campenaerts zaterdag de Druivenkoers op zijn naam geschreven. Het was zijn eerste overwinning sinds de Tour of Leuven in 2022, 378 dagen geleden. De renner van Lotto-Dstny maakte het in een sprint af tegen Rasmus Tiller. ‘Het was fijn om met ex-ploegmakker Tiller op pad te gaan, al wist ik natuurlijk dat hij heel snel is’, zei Campenaerts. ‘Daarom nam ik in de laatste twee kilometer niet meer over, omdat ik onze snelle man Jasper De Buyst nog achter me had. Ik durfde het spel te spelen en dat draaide perfect uit.’ De Buyst mocht nog mee op het podium.

Een dag later mocht Jasper De Buyst twee trapjes hoger op het podium staan na zijn zege in de ­Egmont Cycling Race. Hij haalde het na een millimetersprint van de Noor Alexander Kristoff.

Ook Mads Pedersen was niet van het podium weg te slaan. Daags na tijdrit- en eindwinst in de vijfdaagse van de Ronde van Denemarken won de Deen van Lidl-Trek ook de Bemer Cyclassics in het Duitse Hamburg. ‘Ik ben niet onoverwinnelijk, maar de vorm is goed’, zei hij. ‘Ik surf voort op mijn goeie vorm voor het WK.’ (vtvn, blg)