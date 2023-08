Brihang trekt de kurk uit de champagnefles

Brihang Gezien op 20/8 op Pukkelpop

De rapper uit Knokke-Heist stak in de volgelopen Club van wal met een intensiteit die we van hem niet gewend zijn. Alsof er iemand de kurk uit een opgeschudde champagnefles had geknald, gooide hij zich in een nieuw nummer waarin hij lessen trekt uit de drie jaar vaderschap die hij inmiddels achter de rug heeft. ‘Je leerde me vanalles, maar je pakt het ook af’, klonk het. In het publiek zagen we enkele jonge ouders slikken.

Daarmee is Brihang weer op vertrouwd terrein. De 30-jarige artiest is Adele-gewijs bezig aan een mooi albumparcours met bedachtzame portretten van cruciale levensfases. Op ‘Zolangmogelijk’ probeerde hij zijn jeugd op te rekken. ‘Casco’ drukte de stress uit van het te moeten waarmaken. De nieuwe, voorlopig titelloze plaat, lijkt het te gaan hebben over vaderschap, maar ook over verlies, zoals in de nieuwe single ‘Telefoontje’. En over het ontnuchterende besef dat, hoe oud je ook wordt, je twijfels nooit doven. Ook dat raakte een snaar in de Club.

In zijn typische, hikkende West-Vlaams bracht Brihang ook de nummers die van zijn eerste twee albums publiekslievelingen maakten. ‘Rommel’ werd woord voor woord meegezongen. Voor de mantra ‘pak het vast, gooi het weg, laat het los’ had de Club nog een paar extra decibels veil, alsof iedereen die wijsheid op een tegel boven zijn schouw had hangen. Ook ‘Morsen’ en ‘Steentje’ genoten die behandeling.

Met beperkte middelen bracht Brihang de tent in vervoering. Zwart-witte belichting, een scratchende dj en een gevoelige gitarist die af en toe een mooi accent plaatsen, een tafel waar hij soms eens op kroop en een frigobox voor een grapje over de toeristen in Knokke: meer hield de show niet in. Maar de West-Vlaming charmeerde met zijn houding: die van een man die lang heeft nagedacht en niet kan wachten om je zijn inzichten te vertellen. ‘Brihang is oud nieuws met zijn poëtisch gezaag’, klonk het in ‘Oelala’. Voor deze show mogen ze gerust een extra journaal inlassen.