Zware rellen in Oupeye en Herstal nadat politie jonge quadrijder had doodgeschoten

In de buurt van Luik is dit weekend hevig straatprotest uitgebroken nadat een politiepatrouille een man had dood­geschoten toen die weigerde te stoppen voor een controle.

Dit weekend kwam het in verschillende voorsteden van Luik tot een confrontatie tussen de politie en betogers. Die kwamen woedend op straat na een uit de hand gelopen politiecontrole waarbij een jongeman doodgeschoten werd.

Volgens Franstalige media werd vrijdag in de gemeente Oupeye een ‘gevaarlijk rijdende quad’ gestopt voor controle door een politie­patrouille. De jonge bestuurder weigerde te stoppen en overreed een van de agenten. De andere agent trok daarop zijn wapen en loste twee schoten. Daarbij werd de bestuurder in het hoofd geraakt. Hij was op slag dood. De twee agenten moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend naar de exacte omstandigheden.

Stadsguerrilla

Volgens de betogers heeft de agent veel te snel zijn wapen gegrepen. In de nacht van vrijdag op ­zaterdag trokken ze een spoor van vernieling door Oupeye. In de nacht van zaterdag op zondag verschoven de rellen naar Herstal.

De burgemeester van Oupeye, Serge Fillot (PS), had het over ‘scènes als een stadsguerrilla’, waarbij molotovcocktails en boobytraps gegooid werden. ‘Dit heb ik nog nooit gezien’, zei hij. ‘Wat wij meemaken, in ons dorp van 6.000 inwoners, zie je doorgaans alleen in grote steden of op het journaal.’

Zaterdagnacht werden in Herstal bushokjes beschadigd en de ruiten van enkele huizen ingegooid. Ook de ruiten van de gemeentelijke basisschool gingen aan diggelen. De Luikse brandweer werd twee keer opgeroepen voor brandende vuilnisbakken. In ­totaal werden dit weekend dertig mensen gearresteerd.

Volgens Fillot was er een groot antipolitiesentiment aanwezig, ­gebaseerd op ‘niet-controleerbare informatie’ op sociale media. ‘Sommigen vonden het erg onrechtvaardig’, zei hij. ‘Anderen trokken een parallel met de dood van Nahel in Frankrijk.’ Die Franse tiener werd neergeschoten nadat hij was tegengehouden door de ­politie. Hij reed rond zonder rij­bewijs en beging verkeersovertredingen. Na zijn dood volgden er ­wekenlang zware rellen in heel Frankrijk.

Crisisvergadering

In Oupeye werden dit weekend verschillende maatregelen getroffen. Er geldt een samenscholingsverbod voor groepen van meer dan vier personen en specifieke locaties, zoals het kasteel, worden ­beschermd. ‘We bereiden ons voor op meer van dit soort nachten’, zei Fillot aan Le Soir. ‘Vooral omdat de begrafenis van het slachtoffer pas vrijdag zal plaatsvinden.’

Zowel in Herstal als in Oupeye stond er zondagavond een vergadering gepland tussen alle betrokken autoriteiten om de situatie te beoordelen. Indien nodig zouden bijkomende maatregelen genomen worden.