Mislukte Russische maanlanding tegenslag voor Poetin

De Loena-25 werd vorige week succesvol gelanceerd en kwam woensdag in een baan om de maan terecht. De beoogde eindbestemming van de reis was de Boguslawski-krater op de zuidpool van de maan. Geopolitieke grootmachten investeren veel geld om dat gebied te verkennen omdat er waarschijnlijk ijs en zeldzame grondstoffen te vinden zijn. Die kunnen dienen om een toekomstige maanbasis van drinkwater te voorzien, maar ook om raketbrandstof te maken, wat peperdure grondstoffentransporten vanaf de aarde zou besparen.

De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos liet zondag weten dat de maanlander ‘na een noodsituatie’ te pletter was gevlogen op de maan. Zaterdag had het ruimtetuig in een baan moeten terechtkomen om de landing mogelijk te maken. Toen dat mislukte, leverden ook pogingen om de communicatie te herstellen niets op. Er komt een commissie die moet uitzoeken hoe het fout kon aflopen.

Voor Rusland en president Vladimir Poetin stond met de lancering van de maanlander veel prestige op het spel. Het land, dat tegen 2040 een ruimtestation op de maan wil inrichten, wilde bewijzen dat het ondanks de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog altijd in staat is om de competitie in de ruimte aan te gaan.

Niet langer grote speler

De mislukte missie is daarom een grote teleurstelling voor Rusland, dat in de ruimtevaart niet meer de grote speler is die het tijdens de Koude Oorlog was. De toenmalige Sovjet-Unie slaagde er in 1966 als eerste in om een maanlanding te bewerkstelligen. Vijf jaar eerder bracht het met Joeri Gagarin ook de eerste mens in de ruimte. Sinds 1976 deed Rusland geen pogingen tot maanlandingen meer.

Eigenlijk werkte Roskosmos samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan een nieuw maanprogramma, maar na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari 2022 zette ESA een punt achter die samenwerking.

India is de volgende grootmacht die een poging waagt om een maanlander te laten landen op de zuidpool. De Chandrayaan-3 werd in juli gelanceerd en doet normaal woensdag een landingspoging. (nrc, ds)