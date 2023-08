Macklemore op Pukkelpop was meer een gigantisch karaokemoment dan een concert

Macklemore op Pukkelpop, dat was een op voorhand gewonnen match. De lange Amerikaan hoefde maar op te komen en alle handjes waren al in de lucht.

Zelf waren we ook wel benieuwd. Ben, zijn laatste plaat, is minder krampachtig positief, minder prekerig ook. Bovendien, waar vroeger zo goed als het hele optreden op tape stond, zou Macklemore tegenwoordig toeren met blazers en percussie. En laat blazers nu vrij prominent in zijn muziek figureren.

Niemand maakte ook een vliegender start dan Macklemore vandaag. ‘Chant’ van de nieuwe plaat is misschien zijn aanstekelijkste song sinds ‘Can’t hold us’, zelfs zonder Tones and I, die op de plaat meezingt.

Hij gooide er meteen zijn eerste hit ‘Thrift shop’ tegenaan – die roestige toeter blijft grappig, ook al staat hij op tape. En stak dan de loftrompet over festivals. De enige plek waar je helemaal jezelf **** zijn, enzovoort. Er kan geen Tiktok, Instagram, Twitter of livestream tippen aan de kracht van livemuziek, enzovoort.

Nu zijn we het met dat laatste wel eens, maar we waren toch blij toen hij stopte met prediken en ‘Same love’ inzette, zijn bevlogen pleidooi tegen homofobie. Dat simpele pianomotiefje blijft charmeren. Hoe zat het met de kracht van livemuziek? Wel, hoewel hij een goede backingzangeres meehad, hoorden we gewoon de plaatversie van Mary Lambert. De backingzangeres mocht aan het einde nog wat improviseren. Een beetje een luie oplossing: zelfs als je toert met tapes, kun je er meer uithalen.

Fijne cover van Rudimentals ‘These days’, en in ‘Glorious’ bewezen de blazers echt wel hun meerwaarde. Alles werd woord voor woord meegezongen door het publiek, zelfs ‘Summer days’ dat Macklemore een jaar of vijf geleden met Martin Garrix maakte. Behalve ‘Chant’ kwamen er geen nummers van Ben langs.

Macklemore was meer een gigantisch karaokemoment dan een concert. Feestelijke, geinige karaoke, dat wel. Maar dan kwam de volksmenner in Macklemore weer boven en moest hij ons – absoluut, oprecht, gemeend! en uit het hart! - overtuigen dat dit het beste concert van zijn zomer was. En u kent ons: daar geloofden we geen hol van. Het is een bevlogen performer, Macklemore, met een fijne rits hits op zijn actief, maar altijd weer vragen we ons achteraf af hoeveel hij meent, en hoeveel hij acteert.