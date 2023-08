Verstoppertje met een bloeddorstig monster in de Grote Oorlog

Met de Amnesia-serie veranderde ontwikkelaar Frictional Software het gamelandschap ingrijpend. Maar The bunker, het nieuwe deel, is helaas te repetitief om zich met de andere delen te kunnen meten.

‘Ik durf niet meer ik durf niet meer ik durf niet meer,’ prevelde de Youtuber voor zich uit. Het was in het najaar van 2010 plots een alomtegenwoordig fenomeen: streamers die bijna in tranen in hun webcam staarden, omdat ze zó gegrepen waren door angst dat ze zich nauwelijks nog konden bewegen in de game die ze voor hun toeschouwers aan het spelen waren. De game in kwestie: Amnesia – The dark descent van de Zweedse gamestudio Frictional Software.

Het succes van de Amnesia-reeks om spelers de stuipen op het lijf te jagen kent drie belangrijke pijlers. Ten eerste heeft het een claustrofobisch effect dat je door de ogen van het hoofdpersonage kijkt. Ten tweede heb je de huiveringwekkende atmosfeer, waarbij het geluidsontwerp een hoofdrol speelt (zijn dat voetstappen? waar komen ze vandaan? staat het monster achter me?). En ten derde is er de absolute kwetsbaarheid van je personage, dat geen enkel wapen heeft tegen de monsters in het spel, en zich slechts kan verbergen en om ze heen kan sluipen.

Daarnaast kenmerken de games van Frictional Software zich door een focus op tastbaarheid: om een deur open te doen, houd je een knop ingedrukt en beweeg je de stick naar voren, en als je een zware rots oppakt, beweeg je aanzienlijk trager vanwege het gewicht. Zo plaatsen de makers je voelbaar in de schoenen van je panikerende personage in het spel.

De nieuwe game in de reeks speelt zich af in een Franse bunker in de Eerste Wereldoorlog. Als gewonde soldaat word je wakker in een penibele situatie: de leiding heeft de enige uitgang laten opblazen omdat er een monster in de bunker is gesignaleerd, en het is je taak om een alternatieve uitweg te vinden. Dat maakt een voorzichtige aanpak noodzakelijk: het monster beweegt zich door tunnels in de muren en komt je bij te veel lawaai opzoeken.

Amnesia: the bunker lijkt voor Frictional Software een tussendoortje: het verhaal achter de game is merkelijk minder complex dan de andere delen. Ook het spel wordt snel repetitief, omdat het monster zich op voorspelbare wijze gedraagt en zo de spanning uit het spel wordt gezogen. Omdat je de omgeving methodisch moet uitkammen op zoek naar sleutels en andere noodzakelijke voorwerpen, wordt je tegenstander zo eerder een bron van irritatie dan een angstaanjagende dreiging.