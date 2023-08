King Gizzard & The Lizard Wizard laat kickdrums en dwarsfluit verbroederen in de moshpit

King Gizzard & The Lizard Wizard is een Australisch beest met vele kleuren. Zette het de Marquee eerst nog op het verkeerde band met relatief rustige jamsessies, dan werd de tent finaal getackeld met onversneden trashmetal.

King Gizzard & The Lizard Wizard Gezien op 20/8 op Pukkelpop

Meer dan 200 songs schreef King Gizzard & The Lizard Wizard het voorbije decennium bij elkaar. Een jazzplaat, een akoestisch album, garagerock, boogie, metal: het kan allemaal in het steeds uitdijende Gizzverse. Live weet je nooit wat te verwachten, want de setlist wijzigt elke show. De enige garantie die de Aussies bieden, is kwaliteit. Op Pukkelpop kwam die in de vorm van jamsessies en trashmetal.

Met zo veel songs op de teller zou elke normaal kampen met keuzestress. Niet King Gizzard: op Pukkelpop kon je de nummers op de setlist op twee handen tellen. Het eerste kwartier werd opgevuld door ‘The dripping tap’, dat na vijf minuten de vele trouwe fans aan het moshen kreeg.

Daarna nam de band wat gas terug en zette het z’n muzikale kwaliteiten in verf als doorwinterde jamband. ‘The river’, meanderde wijds via fragmenten van andere songs ‘Wah wah’ en ‘Road train’ en mondde uit in ‘Hot water’, door zanger/gitarist Stu Mackenzie begeleid door een opzwepende dwarsfluit.

In de finale stond de recentste 24ste (!) plaat PetroDragonic apocalypse; or, dawn of eternal night: an annihilation of planet earth and the beginning of merciless damnation centraal. Het was trashmetal van de zuiverste soort die de erfenis van Slayer en Metallica nieuw leven inblies. Het resultaat: de veruit grootste circlepit van het festival.

Nieuwe zieltjes won King Gizzard waarschijnlijk niet op Pukkelpop, maar voor de ingewijden was dit een hoogmis met duivelhoorntjes.