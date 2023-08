Deur naar achtste finales staat open voor Yellow Tigers

Zoals verwacht bood het jonge Slovenië zaterdag een stuk meer weerstand dan Hongarije donderdag. België liep snel 7–1 uit, een bonus die de thuisploeg niet meer uit handen zou geven: 25–18. Nadien drong Slovenië zijn volume aan slordigheden terug en begon het ook defensief beter te draaien. De Tigers haalden wel nog met enige moeite de tweede set binnen, maar Slovenië nam vervolgens de controle over.

Een 8–12–achterstand in set drie toonde dat de Tigers niets cadeau zouden krijgen. Herbots haalde nog wel een paar keer scherp uit, maar dat volstond niet: 21–25. De bezoekers geloofden nu volop in hun kansen, en begonnen ook het sterkst aan de vierde set. Herbots kende – net dan, in hoge nood – haar beste momenten van de avond en sleepte de Tigers naar 19–14, maar Slovenië wilde in een knettergekke slotfase niet wijken. België redde vijf Sloveense setballen en had zelf vijf matchballen nodig, maar aangejaagd door het publiek lukte het toch: 34–32 en 3-1.

Omdat vier van de zes teams per ­poule een ronde verder mogen, staat de deur naar de kwartfinales al behoorlijk open, besefte ook coach Kris Vansnick. ‘De volgende wedstrijden gaan we ­tegenover nog sterkere tegenstanders staan, maar ik ben zeker dat wij ook zullen groeien in het toernooi.’

Polen en Servië liggen normaal gezien buiten Belgisch bereik, maar een zege tegen Oekraïne zou België wel serieuze perspectieven bieden op de derde plaats in de poule. Op die manier zouden de Tigers in de kwartfinales Turkije ontlopen, het nummer één van de ­wereldranking en de grote titelfavoriet.