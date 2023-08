Guardia Civil bevestigt: natuurbrand op Tenerife werd aangestoken

Op Tenerife is intussen een gebied van 11.600 hectare afgebrand. De Spaanse media melden dat de brand opzettelijk aangestoken is.

Het werd al enkele dagen het vermoed, maar zowel de Guardia Civil als Fernando Clavijo, de regionale president van de Canarische Eilanden,bevestigde de voorbije uren aan de Spaanse media het intussen zeker is dat de natuurbranden op Tenerife aangestoken zijn. Na grondig onderzoek van de Guarda Civil blijkt dat de brand op verschillende plekken in het Arafo-gebergte aangestoken is. Dat meldt onder meer El Pais.

Het weer verbetert, de bosbranden op Tenerife geraken stilaan onder controle. Intussen zijn 12.279 mensen uit hun huizen geëvacueerd. ‘De nacht is veel beter verlopen dan we hadden verwacht’, verklaarde Fernando Clavijo. Het heeft de voorbije uren wat geregend in het Teide-gebied. Dat maakte de lucht vochtiger en dat kwam het bluswerk ten goede. Zo slaagde de brandweer erin om het zuidelijke front, van Arafo tot La Esperanza, te stabiliseren.

Toch konden de brandhaarden zich verspreiden naar tien gemeenten. In elf gemeenten werden mensen gedwongen uit hun huizen gezet. Bovendien heeft de Algemene Directie Noodsituaties preventief de ontruiming van de Parador Nacional de El Teide bevolen. Het totale getroffen gebied is gestegen tot 11.600 hectare in een omtrek van 84 kilometer.

Dit is de grootste brand in de geschiedenis van de Canarische Eilanden. Door de rookontwikkeling is de luchtkwaliteit op Tenerife zwaar aangetast. Wie niet wordt geëvacueerd, maar wel last heeft van de rook, wordt aangeraden om binnen te blijven.