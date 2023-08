Girl In Red op Pukkelpop: de popster die je buurmeisje wil zijn

Girl In Red Gezien op 20/8 op Pukkelpop

Wat een verschil met haar vorige passage op Pukkelpop vier jaar geleden! De Noorse Marie Ulven Ringheim is haar slaapkamer ontgroeid en vulde het podium met een vijfkoppige band, twee verhoogjes en extra lichtpalen. Toch klonk ze niet afgelikt: daarvoor sprong ze te enthousiast in het rond, speelde ze enthousiast gitaar met schoonheidsfoutjes en dook ze te vaak het publiek in. Ze is misschien wel een popster, maar wil vooral je buurmeisje zijn.

Een uur lang bracht ze liedjes over meisjes vóór meisjes, en die zongen luidkeels mee. ‘It’s not a phase or a coming of age’: enkele van de aanwezige ouders hadden die zinnetjes vast al in de woonkamer gehoord. Girl In Red ging bijzonder amicaal om met haar uitzinnige publiek. Meer dan een rolmodel waar haar fans naar opkijken, wil ze gewoon bij hen horen. Toen ze in de finale van afsluiter ‘I wanna be your girlfriend’ andermaal het publiek indook, werd ze minstens even hard omhelsd als op handen gedragen.

Na de Lift in 2019 en de Marquee in 2023 kan Girl In Red alleen maar klimmen op de festivalaffiche. Benieuwd of ze over vier jaar haar liedjes over eerste keren en kalverliefdes ontgroeid is, en wat er dan wel in de plaats komt. Het charisma om grotere zalen te vullen heeft ze alvast.