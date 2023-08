Als hij heel eerlijk is, is Bart De Wever het beu

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Oude zaag

Of hij geen oude, zure zaag geworden is, wou Het Laatste Nieuwsweten van de Antwerpse N-VA-burgemeester Bart De Wever. In een vakantie-interview werpt de krant hem voor de voeten dat veel mensen dat beginnen te vinden, ook binnen zijn eigen partij. De Wever doet daarop niet eens moeite om dat te ontkennen. ‘Het is helaas nog waar ook’, klinkt het. ‘Erg, hé? Ik ben gewoon al veel te lang bezig in de politiek. Het zou mogen stoppen. Als ik heel eerlijk ben, dan zeg ik: “Ik ben het beu”. Niet het werk op zich, maar alles errond. Dat tast je aan op den duur.’

‘Nu, de kiezer zal mij wel op mijn wenken bedienen’, gaat De Wever zwartgallig verder. ‘Ik voorspel niet veel goeds voor de volgende verkiezingen. De samenleving is grondig veranderd, en we dreigen onaangename tijden tegemoet te treden.’

De premier op Pukkelpop. — © rr

Pukkelpop

Politici die hun Instagram-volgers ook maar een beetje willen soigneren, trekken naar Pukkelpop. Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gingen er gretig op de foto met wielrenner Jasper Philipsen die de groene trui pakte in de Tour de France. Zelfs minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) – niet meteen het grootste festivalbeest – zette stapjes op de wei. Al was het dan om de zorgverleners en vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Ex-CD&V-minister Wouter Beke schoot dan weer de hoofdvogel af, door in de aanloop op sociale media aan te kondigen dat ook hij naar ‘Koeweit’ ging afzakken. Uiteindelijk vond hij toch de juiste weg naar Kiewit en het optreden van Angèle.

Oude zaag (2)

Het is ook niet allemaal kommer en kwel bij De Wever. Het interview met Het Laatste Nieuws vond plaats in de Letse hoofdstad Riga, het eindstation van een lange roadtrip door Scandinavië en de Baltische Staten. De N-VA-voorzitter heeft er zijn familie meegenomen naar de Sint-Peterskerk, maar vindt het gebouw te sober. Als het om architectuur gaat, houdt hij naar eigen zeggen het meest van de blingbling van neogotiek en neorenaissance. ‘Dingen die niet echt zijn, eigenlijk’, reageert zijn vrouw Veerle droog.

In Stockholm bezocht De Wever overigens ook het Abba-museum. ‘Er was weinig volk, dus hebben mijn vrouw en ik — allebei grote Abba-fans — daar uit volle borst meegezongen.’ Blij dat we daar niet bij moesten zijn. (san)