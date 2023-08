Gurriers laat al zwetend de vonk overslaan op Pukkelpop

Gurriers Gezien op 20/8 op Pukkelpop

Crowdsurfend op de populariteit van mede-Ieren The Murder Capital en Fontaines DC lijkt Gurriers vastbesloten om hetzelfde succesverhaal na te jagen. In de Lift werkte de band zich van bij de eerste gitaaraanslagen in het zweet, waarna de vonk al snel oversloeg.

Met een output die voorlopig nog uitsluitend uit losse nummers bestaat, kreeg haast elke song een korte introductie van frontman Dan Off. Die stelde zich niet alleen in het gelijknamige nummer zeer ‘Approachable’ op, maar bleef de voorste rijen gepassioneerd aanvoeren.

Het is niet eenvoudig om zo’n afwachtende tent voor je te winnen, maar Gurriers slaagde er toch in om indruk te maken. Echte uitschieters onthouden we niet - dat deden de landgenoten van The Clockworks vorig jaar in dezelfde tent beter. Qua rauwe energie kickstartte het vijftal de middag wel succesvol. Het is wachten op dat debuutalbum om te kijken of ze de term ‘beloftevol’ kunnen overstijgen.