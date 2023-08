Nederland en Denemarken gaan F-16's leveren aan Oekraïne

‘Dit is een nieuwe stap om de Oekraïense luchtverdediging te versterken. Deze F-16’s zullen nieuwe motivatie en energie geven aan onze krijgers en burgers. Ik bedank jou, Mark, Nederland en de Nederlandse bevolking.’ Zo reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski tijdens een kort bezoek aan Eindhoven op de bekendmaking door minister-president Mark Rutte dat Nederland en Denemarken F-16's gaan leveren aan Oekraïne.

Rutte kon nog niet zeggen om hoeveel gevechtstoestellen het gaat. Nederland beschikt over 42 toestellen, waarvan er momenteel 24 inzetbaar zijn. Ook over de timing van de transfer bleef hij in het vage: eerst moeten de piloten een taal- en militaire opleiding krijgen. Volgens de omroep NOS zal het ‘nog vele maanden duren’ voor het zover is.

(bar)