Luc Smets, sleutelfiguur van The Pebbles, overleden

Luc Smets, toetsenist, producer en componist, is op 76-jarige leeftijd overleden. Bij The Pebbles schreef hij mee aan ‘Seven horses in the sky’, een Belpop-klassieker.

Luc Smets was al een tijd ziek. Met The Pebbles stond deze voormalige accordeonist, klassiek geschoold maar fan van rock-’n-roll, mee aan de wieg van een stukje vroege Belgische popgeschiedenis.

In 1966 vervoegde hij de groep uit Hoboken, opgericht door Fred ‘Bekky’ Beekmans en Bob ‘Bobott’ Baelemans, als toetsenist en zanger. The Pebbles zagen het groot. Ze strikten de producer van Buddy Holly en versierden een contract bij Barclay in Parijs. Dat ze in Parijs het voorprogramma speelden van Jimi Hendrix in L’Olympia zag Smets altijd als een van zijn grootste wapenfeiten.

Hij schreef mee aan de grootste hit van The Pebbles, het nummer ‘Seven horses in the sky’, dat in 1968 gelanceerd werd op Jazz Bilzen. Smets nam, zo vertelde hij aan Humo, de basistekst voor zijn rekening, net als de intro waaraan later in de studio nog hoefgetrappel van paarden toegevoegd werd.

The Pebbles toerden door heel Vlaanderen, in Smets’ woorden ‘als een levende jukebox’. Na een meningsverschil tussen Bekky en Smets hield de band er in 1974 mee op. Daarna verkende hij het pad van de jazzrock en daarna dat van de lichtvoetige disco als producer van het groepje Dream Express. Dat haalde tijdens het Eurovisiesongfestival in 1977 in Londen een zevende plaats met ‘A million in 1,2,3’.

Smets schreef ook muziek voor kinderseries als Plons de kikker en de film Blinker. Bij het showorkest Strato-Vani was hij tot diep in de jaren 2000 actief als dirigent en arrangeur van populaire nummers. (gvds)