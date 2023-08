De charmeurs van Giant Rooks verdienen de publieksprijs op Pukkelpop

Kent u Costa! nog, de Nederlandse film uit 2001 over proppers aan de Spaanse kust? Met vlotte praatjes lokten Kurt Rogiers en co. naïeve toeristen naar de lokale club. We moesten er onwillekeurig aan denken toen we Frederik Rabe zagen. De snoezige frontman van Giant Rooks had met zijn halflange haar en kamerbrede glimlach wel iets weg van Rogiers in zijn tieneridooljaren. Met zijn marcelleke, gehaakte bloes en halsketting was de vergelijking compleet.

Giant Rooks Gezien op 20/08 op Pukkelpop

Zijn band maakt ook iets dat we voor het gemak even Costa-rock zullen noemen: zonnige poprock waar critici doorgaans hun neus voor ophalen, maar waar het publiek des te meer van smult. Zo verging het de romantische komedie 22 jaar geleden en zo verging het Giant Rooks vandaag op Pukkelpop.

Radiovriendelijke poprock voelt anno 2023 nochtans lichtelijk achterhaald. De hoogdagen van Britse bands als Bastille en The Kooks liggen alweer even achter ons, maar dat bericht raakte klaarblijkelijk niet tot in het Duitse Hamm. Vanuit het landelijke gat nabij Dortmund hebben deze vijf jonge snaken de vlam brandende gehouden. Tegenwoordig opereren ze vanuit Berlijn en is het vuurtje overgeslagen naar de Lage Landen.

Giant Rooks blijft nochtans netjes binnen het kader dat hun voorgangers voor hen uittekenden. Ze doen dat gelukkig met verve. Op ‘Bright lies’ schudde gitarist Finn Schwieters het galmende gitaargeluid van U2-gitarist The Edge uit zijn mouw en elders hoorden we de springerige aanslagen van Two Door Cinema Club. Zanger Frederik Rabe – zeg maar Fred – heeft dan weer een fijne korrel in zijn stem, zonder de irritante nadruk die andere hitlijstlikkers als Marcus Mumford en Rag’n’Bone Man daarop leggen. Als hij met zijn Duitse accent fireflies uitspreekt als fiyah flaaiz (in ‘Heat up’), wint hij onbedoeld extra sympathiepunten.

Helaas sloeg onze stemming wat om bij de nieuwe nummers. Het onuitgebrachte ‘For you’ is zo clichématig als de titel doet uitschijnen en ‘Somebody like you’ was van hetzelfde laken een broek. Alles moest groter, voorspelbaarder en het ergste van al: plots begon Fred dus te drukken op zijn stem. Alsof iemand bij het label hen de instructie heeft gegeven: sehr gut, Freunden, maar mag het er allemaal nog dikker opliggen, bitte?

Het kost de vlotte jongens de vierde ster die we hen nochtans gegund hadden. En nu we toch aan het zeuren zijn: het charmeoffensief had gerust twee goedgemikte ballads kunnen gebruiken als rustpunt. Pukkelpop drukte het vijftal met een daverend applaus nochtans aan de borst. Giant Rooks was goed voor de publieksprijs.