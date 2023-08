Club Brugge vernedert RWDM en neemt leiding in Jupiler Pro League

Club Brugge maakte maar liefst zeven doelpunten tegen en RWDM en springt dankzij een beter doelpuntensaldo over AA Gent naar de leiding in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s morsten immers met de punten tegen Sint-Truiden. Racing Genk kwam niet verder dan een doelpuntenloos gelijkspel tegen Charleroi.

Club Brugge-RWDM 7-1

Het werd al snel duidelijk dat het verschil tussen dit Club en RWDM groot was. Het kwartier was pas verstreken of De Cuyper vond het hoofd van Zinckernagel die perfect de voorzet binnen knikte. Het hele stadion genoot, van de zon maar vooral van het spel van Club. Zelfs die van RWDM bleven ook zingen en springen in hun vak en daar was nog meer reden toe toen Maxim De Cuyper zich liet verschalken en Sanchez kon op aangeven van De Sart de bal zowaar voorbij Mignolet - de nieuwbakken kapitein van Club - schuiven. Maar ook deze gelijkmaker was slechts een momentopname. Een volle minuut stond de 1-1 niet op het bord of er was een heerlijke assist van Nusa en Skov Olsen kon de bal makkelijk over de lijn verlengen.

Die Nusa had overigens wel zijn dagje - constant is hij misschien nog niet genoeg maar de dag dat dit wel het geval zal zijn - zal de kassa weer rinkelen in Westkapelle. Diallo zag zelfs sterretjes tegen de jonge Noor en pakte dan ook geel, ook al was dit voor een fout op Zinckernagel. RWDM moest zich noodgedwongen weer in de egelstelling terugtrekken en geraakte nog zelden in de buurt van Mignolet. Dat lukte kort voor de rust toch nog één keer, maar de roze panter van Club pakte uit met een sublieme redding op de poging van Biron, de gevaarlijkste man bij RWDM.

Voor de tweede 45 minuten vond Claudio Caçapa - de opvolger van Vincent Euvrard - het tijd om in te grijpen. Niklo Dailly mocht dan toch het veld op ten koste van Rikelmi en Diallo werd wijselijk uit zijn lijden verlost. Dat gaf ons het genoegen nog even Makhtar Gueye terug te zien. Ook een wissel bij Club waar De Cuyper betere met mindere momenten afwisselde op de linksachter en ook een hoofdblessure opliep, hij werd vervangen door de nog jongere Kyriani Sabbe. Die speelde zich al na dik vijf minuten in de kijker. Sabbe combineerde met Vetlessen, haalde de achterlijn en de soms ietwat nonchalante Braziliaan Igor Thiago pikte ook zijn goaltje mee: 3-1.

In de 62ste minuut schakelde Andreas Skov Olsen de bezoekers definitief uit. Zinckernagel stak door tot bij Skov Olsen en het voorzetschot van de Deen verdween in de korte hoek van Defourny in doel. De vijfde goal kwam er na een driedubbele applauswissel bij Club. Auteur was de beste man van de match, Antonio Nusa. Onyedika trof eerst de paal maar Nusa trapte de rebound even hard binnen. De sfeer zat er goed in, de mexican wave ging zelfs weer even door het sfeervolle stadion en op een corner van Skov Olsen zorgde Buchanan voor nummer 6.

Wat een heerlijke zomeravond, zelfs kitman en Cubicoon Pascal Plovie kreeg nog een ovatie. Biron kogelde aan de overlant wel nog eens op de paal, maar het was toch al Club wat de klok sloeg. Deze verdienste mag Deila alvast opeisen: hij kreeg het enthousiasme er weer in bij blauw-zwart en ze lijken nu al helemaal klaar voor een nieuwe aanval op de kroon en op kortere termijn de uitmatch van donderdag in Osasuna. Het werd zelfs nog 7-1 na een own-goal van Abner.

Het loopt nog niet lekker bij Kortrijk. — © Isosport

KV Kortrijk-Eupen 1-3

KV Kortrijk verliest voor de vierde maal dit seizoen. Dit keer kwam Eupen winnen in het Guldensporenstadion met 1-3. De Panda’s smeren zo dus hun ex-coach Edward Still een nieuwe nederlaag aan. Opvallend feitje: het is sinds 10 februari geleden dat Still nog eens wist te winnen. KV Kortrijk blijft achter met een 0 op 12 en beschikt over de rode lantaarn in de Jupiler Pro League.

AA Gent wist toch nog een punt uit de brand te slepen. — © belga

AA Gent-Sint-Truiden 2-2

De bezoekers toonden zich allerminst onder de indruk van de gastheren en via Bocat stichtte STVV al meteen tot tweemaal toe voor doelgevaar en na balverlies van De Sart belandde de bal via Delorge bij Koita en die vloerde Nardi met een gekruist schot (0-1). Gent moest meteen in de achtervolging maar na een schot van Fofana – hoog over - was het Koita die er aan de overkant bijna 0-2 van maakte. Zijn poging ging voorlangs.

Uitstel van executie was het voor Gent want op een hoekschop van Koita reageerde de blauw-witte defensie veel te laks. Hashioka bediende Delorge en die was er als de kippen bij om er 0-2 van te maken. Gent speelde onherkenbaar zwak en slaagde er pas rond het half uur in om de Kanaries wat op eigen helft terug te dringen. Die lichte druk leverde iets na het half uur ook de aansluitingstreffer op want op een hoekschop van Kums kopte Watanabe de bal in de voeten van Orban en die trof van dichtbij raak (1-2).

Terwijl de Kanaries na de pauze nadrukkelijk op de tegenaanval speculeerden, startten de Buffalo’s een heuse omsingeling van de Truiense zestien en toen Kums een hoekschop naar de tweede zone trapte, liet Torunarigha de Ghelamco Arena ontploffen met een heerlijke volley.

Orban kreeg nog - opnieuw na een corner van Kums - een dot van een kans maar de Engelsman vergat de bal tegen de netten te knallen. Gent drong nog wel aan maar uiteindelijk kwamen de Buffalo’s toch niet verder dan een gelijkspel.

Genk kon opnieuw niet winnen thuis. — © belga

Racing Genk-Charleroi 0-0

KRC Genk sloeg er voor de zesde keer op rij niet in om een thuismatch te winnen. Na een fletse eerste helft forceerde Racing in een sterk laatste half uur tegen Charleroi (0-0) nochtans genoeg kansen maar doelman Koffi hield de nul op het bord.

De thuisploeg kon in een rommelige openingsfase niet wegsteken dat ze niet overloopt van vertrouwen. Aan inzet en energie geen gebrek maar aan de bal stonden te veel onzuiverheden en verkeerde keuzes reëel doelgevaar of druk op de Charleroidefensie in de weg. Nochtans deelde een klungelende doelman Koffi al vroeg en onbedoeld een assist uit, Fadera miste echter zijn controle én de kans om alleen op doel af te stormen.

Charleroi hield rustig stand en probeerde op de juiste momenten tegen te prikken. Heymans en Badji, die naast de bal trapte, konden weinig aanrichten met de beste mogelijkheden. Zo werd het een eerste helft om heel snel te vergeten.

Een dubbele wissel moest bij de start van de tweede helft het tij doen keren. Maar ook met Bonsu Baah en Paintsil voor Sor en Fadera kwam er geen lijn in het Genkse spel.

KRC Genk kon voor de zesde keer op rij(!) geen thuismatch winnen. Daarvoor moest het de oorzaak vooral in een veel te fletse eerste uur zoeken. Het laatste half uur was van een veel beter niveau maar de 7 op 12 en vooral 2 op 6 voor eigen publiek volstaan niet om van een gelukte competitiestart te spreken.

Vertonghen pikte een goaltje mee. — © belga

Anderlecht-Westerlo 2-1

De wedstrijd was nog geen halve minuut oud toen Alexis Flips liet zien waarvoor hij gehaald werd. Creativiteit. Met een knappe bal in één tijd stuurde hij Théo Leoni het straatje in. De jongeling zette voor, waarna Kasper Dolberg aan de eerste paal binnen kon tikken. Ook die andere nieuwkomer Mats Rits had er zin in. In minuut vijf kreeg hij het publiek recht nadat hij had doorgejaagd op de keeper en de bal blokkeerde. Het was Anderlecht menens in de beginfase, het Park stond meteen in vuur en vlam. De toon voor een kwartier eenrichtingsvoetbal was gezet.

Daarna brachten de Kemphanen wat meer evenwicht in de partij, weliswaar zonder dat dit Westels gevaar met zich meebracht. Daarvoor waren we afhankelijk van de thuisploeg. Killian Sardella verstuurde een voorzet naar de winkelhaak, Nick Gillekens werd niet verrast. Flips toonde dat hij over de nodige vista beschikt. Een teruglegger plaatste hij van buiten de grote rechthoek naast de verste paal. Nu stond Gillekens wel aan de grond genageld. Maar de grootste kans was voor Benito Raman. Met een slimme, snelle vrije trap loodste Zeno Debast hem door de buitenspelval. De vinnige aanvaller plaatste de bal echter naast de kooi.

Anderlecht had voetballend het overwicht, vooral door een sterk middenveld dat domineerde met Leoni, Amadou Diawara en Rits. In de tweede helft ging Anderlecht – met het publiek erachter – gewoon door op zijn elan. Westerlo kwam er niet aan te pas. Alleen de productiviteit ontbrak. Een kopbal van Jan Vertonghen werd gered, Raman trapte, net zoals Flips, tot tweemaal toe naast.

En daar was eindelijk het langverwachte tweede doelpunt. Na een corner draaide Vertonghen als was hij een volleerde spits gezwind weg van zijn rechtstreekse tegenstander. Hij deponeerde de bal met zijn mindere rechter in de verste hoek. De doelwachter had geen verhaal. Een meer dan verdiende 2-0-voorsprong was het gevolg.

En toch was het nog niet gedaan. Concentratieverlies in de verdediging veroorzaakte nog een spannend slot. Na een voorzet van Yusuke Matsuo plaatste linksachter Edisson Jordanov de bal in de verste hoek. Maxime Dupé had nog altijd niets moeten pakken en toch moest hij zich omdraaien. Westerlo had bloed geroken. En trok ten aanval. Verder dan een gevaarlijke kopbal van alweer Jordanov en een schot in de handen van Dupé kwam de ploeg echter niet. Het was eerder Francis Amuzu die naliet om het aan de overkant af te maken.