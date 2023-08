Belgen zien de zon schijnen in Boedapest: Doom met toptijd naar halve finales, ook Bolingo en Rosius imponeren

Alexander Doom mag zich voortaan de op twee na snelste Belg noemen en is daarmee bijvoorbeeld sneller dan huidige BOIC-ceo Cédric Van Branteghem. In de reeksen van de 400 meter pakte Alexander Doom (26) uit met een stevige verbetering van zijn persoonlijke record (45”28): hij finishte in de zesde reeks als tweede in 44”92, dook zo onder de magische grens van 45 seconden en plaatste zich op het WK rechtstreeks voor de halve finales.

Doom heeft meteen ook zijn ticket beet voor de Olympische Spelen in Parijs volgende zomer. ‘Dit doet enorm veel deugd’, zei hij in een eerste reactie voor de camera’s van Sporza. ‘Wow. Voor iedere 400 meterloper vormen die 45 seconden een magische grens om te doorbreken. Ik sta nu naast de Borlées (Kevin en Jonathan, red.) op de ranglijst. Dat voelt erg goed.’

Ook Dylan Borlée veroverde een plek in de halve finales, die dinsdagavond (21 uur) worden afgewerkt. Hij stootte door met de zesde verliezende tijd van alle deelnemers: zijn 45”24 is zijn derde snelste tijd ooit. Eveneens goed voor een seizoensbeste: Julien Watrin op de 400 meter horden. Met 48”72 bleef hij slechts zes honderdsten van een seconde boven zijn Belgische record en mag hij zich met de beste verliezende tijd opmaken voor de halve finales (maandag, 19.33 uur). Stuk voor stuk opstekers die het beste doen vermoeden voor de 4 x 400 meter volgend weekend.

Twee maanden zonder competitie

Bij de vrouwen was het uitkijken naar Cynthia Bolingo (30). Na heel wat blessureleed liep ze haar 400 meter in 50”29, een tiende boven haar persoonlijke record, maar wel haar beste chrono dit seizoen. Die was goed voor de tweede plaats in haar reeks en de rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales (maandag om 21.12 uur).

‘Ik was behoorlijk gestrest en ik ben blij dat ik goed met die stress ben omgegaan’, zei Bolingo achteraf. ‘Dit is pas mijn tweede WK (na 2015 in Peking, toen ze de 200 meter liep, red.) en mijn eerste op de 400 meter. Ik heb ervaring, maar minder dan anderen. Eerlijk gezegd denk ik niet aan mijn record. Als het sneuvelt des te beter, het zal een bonus zijn. Ik wil er vooral alles aan doen om de finale te halen.’

Op de 100 meter volgde Rani Rosius (23) Bolingo’s goede voorbeeld. De Limburgse liep eind juni op het EK voor ploegen in het Poolse Chorzow een scheur in haar hamstring op en werkte sindsdien geen enkele wedstrijd meer af. Maar na twee maanden zonder competitie snelde ze in Boedapest naar een persoonlijk record (11”18) en een vierde plaats in haar reeks. Als eerste verliezende tijd werd ze opgevist voor de halve finales (maandag, 20.35 uur).

Tranen bij Carmoy

Voor Thomas Carmoy (23) zit het WK er al op. De hoogspringer die enkele dagen voor de start van het toernooi zijn coach zag opstappen – die verweet hem een gebrek aan professionalisme – en in Boedapest een beroep deed op Roger Lespagnard, de ex-coach van Nafi Thiam, raakte niet over 2,28 meter. Daarmee eindigde hij als vijftiende in de kwalificaties, alleen de top 12 ging door naar de finale. Carmoy, die al tweemaal brons behaalde op het EK indoor (2021 en 2023), verliet met tranen in de ogen de piste. Hij heeft een persoonlijk record van 2,29 meter.