Spanje wint WK voetbal voor vrouwen

De finale van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen is beslecht met 1-0 voor Spanje. Het enige en winnende doelpunt viel al in de 29ste minuut, na een shot door Olga Carmona. Het is de eerste wereldtitel voor Spanje.

Spanje kwam op het halfuur verdiend op voorsprong dankzij een knap gekruist schot van Real Madrid-linksachter Olga Carmona Garcia. De Engelse doelvrouw Mary Earps was kansloos, 1-0. Spanje dicteerde de wet en kreeg twintig minuten voor tijd een uitgelezen mogelijkheid op 2-0. Op aangeven van de VAR ging de bal op de stip na handspel. Jennifer Hermoso stuitte echter op Earps. Engeland probeerde nog de bakens te verzetten, maar kon ook in de dertien minuten toegevoegde tijd niet meer gelijkmaken. Het bleef 1-0.

Voor Spanje was tot deze editie de beste WK-prestatie een stek in de achtste finales in 2019. Ook de Engelse vrouwen mikten op een eerste wereldtitel. The Lionesses deden tot voor dit jaar nooit beter dan een derde plaats (in 2015).

In 2019 werden de Verenigde Staten voor de vierde keer wereldkampioen na een 2-0 overwinning in de finale tegen Nederland. Op dit WK gingen de Amerikaanse vrouwen er verrassend in de achtste finales uit tegen Zweden (0-0, 5-4 na pen.). Zweden pakte zaterdag in Brisbane brons ten koste van gastland Australië (2-0).