In Australië wordt zondagmiddag de finale van het WK voetbal voor vrouwen gespeeld. Engeland en Spanje nemen het tegen elkaar op. Voor Engeland is het een kans op de eerste wereldtitel sinds 1966, toen de mannen in eigen land de beker binnenhaalden. Op Tristan Da Cunha, het afgelegenst bewoonde eiland ter wereld en een Brits overzees gebied, geloven ze alvast in de overwinning. (al)