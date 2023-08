Het beste en het slechtste op de tweede dag van Pukkelpop

sterrenparade De toppers van dag drie

1 Tarkastaja Clouseau heeft geen ‘sneaky trucskes’ nodig

‘Louise’, ‘Anne’, ‘Vonken en vuur’, ‘De tegenpartij’ en uiteraard ‘Domino’: ze werden allemaal woord voor woord meegezongen alsof we op het grootste kampvuur van Vlaanderen waren beland.

2 Joost Het enige dat onvoorspelbaarder was, was het weer

© Koen Bauters

Wie naar het hoofdpodium was afgezakt om de muzikaalste show van het weekend te zien, was gekomen met de verkeerde verwachtingen. Joost is eerder de man van de volksmennerij en het intense totaalconcept.

3 Nothing But Thieves Iedereen dansend naar de uitgang

© Koen Bauters

‘Welcome to the DCC’ en ‘Overcome’ boden een welkome afwisseling wanneer de band iets te gezapig aan het grooven ging.

4 Prins S. en de Geit De Annie MG Schmidt van het nachtleven

© Koen Bauters

‘Geef me brood, bitch’, klonk het al snel uit menig keelgat – dat is zo’n slagzin die je nog tot het eind van het festival op willekeurige momenten blijft roepen.

5 High Vis Een gitaarband die een doorbraak forceert op Pukkelpop

© Koen Bauters

Door een strak koord te spannen tussen al die gitaargenres spreidt High Vis een wijd net uit waarmee de band verschillende gitaarfans weet te vangen.

Volgende keer beter Tegenvallende acts

1 Limp Bizkit ‘We gaan je ouders hun jeugd laten herbeleven!’

© Koen Bauters

‘Dit trekt op niks’, beet gitarist Wes Borland de band toe, voor hij zelf kattenvals begon te zingen.

2 Dave Okumu Een strijdkreet op een koude steen

Dave Okumu kondigde zich met zijn 7 Generations aan als de missing link tussen Young Fathers en Sault. Ondanks de rasmuzikanten die hij rond zich had verzameld, klonk het geheel noch opzwepend noch bezwerend.

3 Foushée Verwarrend kabbelen tussen genres

© Koen Bauters

De punk waarmee ze begon, ruilde ze amper twee songs daarna in voor hijgerige soul, waarbij ze zich liet begeleiden op akoestische gitaar. Om vervolgens weer over te schakelen naar het stevigere gitaarwerk. Wat wou ze nu zijn, een kwaaie punkzangeres of een zwoele souldiva?

Lees de volledige recensie