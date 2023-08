Drugsgeweld overschaduwt eerste ronde presidentsverkiezingen Ecuador

Anticorruptiekandidaat Fernando Villavicencio werd op woensdag 9 augustus doodgeschoten. Op dat moment behaalde hij in de peilingen een tweede of derde plaats. Frontrunner is en blijft de linkse Luisa González, een discipel van voormalige Ecuadoraanse president Rafael Correa. Al lijkt de kans groot dat het tot een tweede ronde komt.

Gonzalez haalt in de laatste peilingen 24 à 25 procent. De linkse presidentskandidaat steekt niet onder stoelen of banken dat ze haar land terug wil leiden naar de vredige periode onder Correa, die tussen 2007 en 2017 de plak zwaaide, maar na een veroordeling voor corruptie onderdak vond in ons land.

Door het recente overlijden van Villavicencio zouden de kaarten echter weleens opnieuw kunnen worden geschud. Daar lijken vooral de rechtse kandidaten, met Jan Topic op kop, garen bij te spinnen. Topic, een voormalige soldaat van het Franse Vreemdelingenlegioen en topman van telecommunicatiebedrijf Telconnect, zit Gonzalez met 22 procent namelijk op de hielen. Hij liet al herhaaldelijk uitschijnen de zware aanpak van drugsgerelateerd geweld uit El Salvador te willen kopiëren.

Nog op de stemformulieren

Daarnaast is het ook uitkijken naar hoe Christian Zurita, de vervanger van de doodgeschoten Villavicencio, het zal doen. Bij zijn overlijden behaalde de anticorruptiekandidaat ongeveer 13,5 procent van de stemmen in de peilingen, op dat moment goed voor een tweede of derde plaats. Villavicencio zal echter wel nog op de stemformulieren prijken aangezien die reeds geprint waren ten tijde van zijn overlijden.

De overige vijf kandidaten, onder wie voormalige vicepresident Otto Sonnenholzner en de inheemse kandidaat Yaku Perez, scoren in de peilingen minder dan 10 procent en lijken dus weinig kans te maken.

Huidige president Guillermo Lasso gaat niet voor een herverkiezing. Lasso nam de vlucht vooruit door vervroegde verkiezingen af te kondigen toen er een afzettingsprocedure tegen hem werd opgestart.

Als er in de eerste ronde niemand meer dan de helft van de stemmen of minstens 40 procent met een voorsprong van 10 procentpunten weet te halen, volgt er een tweede ronde op 15 oktober. De winnaar zal de oorspronkelijke ambtstermijn van Lasso – tot 2025 – volmaken. Daarna volgen dan nieuwe verkiezingen.

Ecuador, tot voor kort een van de weinige veilige landen in Zuid-Amerika, zag het drugsgerelateerde geweld de afgelopen jaren alsmaar toenemen. De Choneros, met banden met het Mexicaanse Sinaloa-kartel, en Los Lobos, gelinkt aan het Mexicaanse kartel Jalisco Nueva Generación, vechten er een bloedige strijd uit voor de controle over de aanvoer- en distributieroutes voor drugs die vaak ook als eindbestemming de haven van Antwerpen hebben. Daardoor steeg het aantal doden ook exponentieel, van 6 per 100.000 inwoners in 2016 naar 26 per 100.000 inwoners vorig jaar. Volgens experts zal dit cijfer dit jaar nog oplopen.