Iedereen wil mee naar de slaapkamer van Steve Lacy, hijzelf nog het meest

De demo’s die Steve Lacy in z’n slaapkamer opnam groeiden uit tot virale hits. In een uitpuilende Marquee probeerde hij dat slaapkamergevoel te creëren, met schermen als prominent attribuut.

Hij werd ingeschakeld als gitarist en producer door onder meer Mac Miller, Vampire Weekend, Solange, Blood Orange, Frank Ocean, Thundercat, Tyler The Creator en Kendrick Lamar. Zeggen dat de 25-jarige sensatie uit Compton geliefd is bij het kruim van de indie- en hiphopwereld, is intussen een understatement.

De tijd dat Lacy vooral bekend was door zijn werk bij r&b-collectief The Internet of zijn vele features, ligt sinds virale Tiktok-hit ‘Bad habit’ ver achter hem. De nummer één-song leverde hem tegen wil en dank een nieuwe schare jonge fans op. Lacy sprak zich meermaals uit over het gebrek aan concertetiquette bij de kinderen, en vernielde een camera die iemand uit het publiek hem toewierp. Op Pukkelpop stelde hij hen echter gerust: ‘I don’t hate my fans’. Maar niet nadat hij al grappend iedereen die enkel ‘Bad habit’ kende verzocht om op te rotten.

Schermen spelen dus een belangrijke rol in zijn carrière, en we meenden daarvan een weerspiegeling te zien in de twee schermtorens die achter hem op het podium stonden, waardoor je z’n uitstekende begeleidingsband het merendeel van de show amper zag. Lacy is zeker niet de eerste ster die z’n muzikanten en drie achtergrondzangeressen in de schaduw zet - zie Kendrick Lamar of The Weeknd, maar het blijft een opvallend gegeven.

Het leek soms alsof Lacy zelf ook liever achter de schermen zou blijven spelen, of op zijn minst in een kleinere zaal zoals een paar jaar terug in de Botanique. De vele zwoele, met soul en r&b flirtende slow burners smeekten om een intieme vibe. ‘N side’ en ‘Playground’, allebei van debuutplaat Apollo XXI toonden zijn meest funky kant, terwijl ‘4real’ zowaar met rammelende garagerock flirtte. Die afwijkende songs hielden de set spannend, want bij de zoveelste slow jam verslapte de spanningsboog meermaals.

Steve Lacy bewees zich als muzikant met vele gezichten. Het is nu wachten tot wanneer hij een eigen smoel vindt die hem aanstaat.