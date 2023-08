Altijd vakantie: kapitein van je eigen woonboot

Hoe ben je op deze boot beland?

‘Ik koesterde al van jongs af aan de droom om op een boot te wonen. Een goede twee jaar geleden zat ik in between jobs, zoals dat heet. Ineens had ik tijd en zag ik deze boot voor een schappelijke prijs te koop staan in Den Haag. Ik sloot een deal met de verkoper: dat ik samen met hem de boot naar Antwerpen zou varen. Uiteindelijk heeft hij één dag meegevaren, de volgende dag heb ik een kapitein ingehuurd. Ik had nog nooit gevaren. Het werd een behoorlijk spannende tocht, omdat er geen tijd was om de boot eerst te inspecteren. Tijdens de tweedaagse reis vroeg ik me de hele tijd af: zal die wel heelhuids tot in Antwerpen raken? Behalve de zenuwachtigheid had de vaart ook iets geweldigs. Opeens ontdekte ik Antwerpen vanop de waterwegen. Dat is een heel ander perspectief.’

Vanwaar die droom om op het water te wonen?

‘Om eerlijk te zijn: ik dacht dat iedereen stiekem die droom had, maar er uiteindelijk van afzag, omdat het te moeilijk zou zijn. Soms wandelen mensen langs de kade en zie ik hen kijken met in hun ogen een blik die zegt: zo’n schip, dat is iets onhaalbaars. Maar als je een kleine boot als deze bezit, vallen het liggeld en het onderhoud goed mee. Men zegt: koop een boot en werk je dood. Dat is niet van toepassing bij mij. Tja, mijn boot hoeft ook niet te blinken.’

Waarom koos je voor deze kleine jachthaven op Linkeroever?

‘Het plan was om in de jachthaven aan het MAS te liggen, maar de boot kwam eerst hier terecht voor herstellingen. Zo heb ik de andere bewoners van deze jachthaven leren kennen. Er heerst hier een gemeenschapsgevoel dat ik apprecieer. Na de herstellingen dacht ik: eigenlijk is dit een betere plaats dan in de stad. Het is hier bijzonder rustig, de natuur ligt vlakbij, er is een zwembad en met de fiets ben je in een kwartier in het centrum van de stad. In deze haven wonen personen met een ander profiel dan aan het MAS, waar er ongetwijfeld meer een Gert Verhulst-vibe hangt. (lacht) Als ik hier ontwaak, waan ik me niet in Antwerpen, maar elders.’

Deze boot is in feite een tiny house. Heb je er bewust voor gekozen om kleiner te wonen?

‘Het is een Franse kanaalboot, die dient om er met het gezin een weekje op uit te trekken, zoals je met een mobilhome zou doen. De boot is dus voorzien van de noodzakelijke accommodatie om te leven, maar wel klein: ik schat 20 vierkante meter. In de eerste plaats kon ik gewoonweg geen groot schip betalen. Maar in een andere kleine woning leven, een studiootje bijvoorbeeld, zou ik niet kunnen. Het komt doordat ik op het water lig en het licht van alle kanten binnenstroomt dat het voor mij niet benauwend aanvoelt. Ook belangrijk: ik kan hier rechtop staan. In een boot waar dat niet lukt, zou ik me al snel opgesloten voelen.’

Je woont erg basic. Hou je dat makkelijk vol?

‘Ik heb ook een vriendin die in een appartement in de stad woont. Dat helpt. Bovendien heb ik een atelier waar ik heel wat spullen heb gestockeerd. Mocht dit echt de enige ruimte zijn waar ik terechtkon, dan zou ik het lastig vinden. Eenmaal per week ga ik naar het kantoor van Studio Boîte, het interieurbureau waarvoor ik werk. De andere dagen werk ik hier. Dat voelt dan aan alsof je je laptop mee op vakantie hebt genomen. Ik heb zelfs een open dak in de living/werkkamer: hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Nu, soms mis ik de luxe van een appartement wel. Vooral de afgelopen winter was behoorlijk heftig. Het water was bevroren, de leidingen ook. Ik heb de hele week de verwarming laten draaien en had het gevoel dat ik de boot moest behoeden voor gevaar. Maar als de zon dan doorbreekt, zit ik hier weer echt goed.’

Waar werk je eigenlijk? Ik zie geen bureau.

‘Deze kast (in de leefruimte, red.) klapt open tot een bureau. Ooit bevond zich daar een klapbed. Ik heb de boot zelf opgeknapt, in vijf maanden tijd. Ik heb kasten gebouwd, de vloer en de zijwanden voorzien van kurk, heel wat geschilderd en blauwe polyethyleen aangebracht als aanrecht in de keuken. Achteraan heb ik een tweepersoonsbed gebouwd. Ik wilde een echt bed hebben, geen klapzetel of iets dergelijks. Een goed bed en een warme douche, meer heb ik niet nodig om een gevoel van huiselijkheid te ervaren. Is het je ook al opgevallen dat ik geen eettafel heb? Als vrienden komen eten, dan zitten wij op de grond aan de kleine salontafel, op z’n Japans. Ik heb ook maar één kookvuur. Ondertussen ben ik de man van de eenpansgerechten.’

Wat is het verschil tussen deze inrichting en de interieurs die je voor je werk bedenkt?

‘Voor mijn job ontwerp ik doordachte en luxueuze inrichtingen voor restaurants en bars. Hier op de boot geldt het tegenovergestelde: er staan wat tweedehandsmeubeltjes en verder laat ik de inrichting groeien. Ik had de boot volledig kunnen strippen en herbouwen. In plaats daarvan heb ik haar geschiedenis behouden. Het is hier wat geknutseld: ik ben handig, maar mijn vaardigheden als klusjesman zijn beperkt. Er is ook een gelijkenis tussen mijn werk en de boot. Het funky gevoel. Ik houd van kleuren en een feelgoodvibe. Een beetje zoals de muziek die nu opstaat: Hovvdy. Rustige indie singersongwritermuziek. Hier lees ik al sneller een boek.’

Is de boot ondertussen deel van je identiteit geworden?

‘Ja, men noemt mij wel eens Tuurboord. Alles wat gerelateerd is aan schepen en ankers, krijg ik van vrienden. Ik maak een beetje een karikatuur van mezelf. Als ik in een huis woonde, dan zou ik zoals de rest zijn. Dat gaat trouwens wel gebeuren: ik heb een huis gekocht. Om de zoveel tijd heb ik een nieuwe uitdaging nodig. De verbouwing moet nog starten, dus het komende jaar zal ik hier verblijven. Ik denk niet dat ik zomaar afscheid zal kunnen nemen van deze boot, dat ze slechts een herinnering wordt, een foto die je aan je kinderen toont. Vermoedelijk zal ik haar bijhouden, als vakantieplekje.’

Dit artikel verscheen op 25 september 2021.