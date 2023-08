Limp Bizkit op Pukkelpop: ‘We gaan je ouders hun jeugd laten herbeleven!’

Limp Bizkit Gezien op 19/08 op Pukkelpop

Ook Fred Durst leek zich daarvan bewust. De frontman wordt zondag 53, en maakt deel uit van de oudste band op de Pukkelpop-affiche - tenzij we verrassingsact Clouseau meerekenen. Durst benadrukte dan ook onophoudelijk hoe hij de wei wou ‘doen feesten als in 1999’, en vertelde de kinderen die op de eerste rij stonden te wachten op popzangeressen Anne-Marie en Angèle dat hij hun ouders hun jeugd zou laten herbeleven.

Durst hield woord, met een set die voornamelijk putte uit het hitalbum ‘Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water’, en dj Lethal die ook ‘Insane in the membrane’ van Cypress Hill en ‘Song 2’ van Blur afspeelde. Over dat laatste grapte Durst: ‘Zet die Aerosmith eens af’.

En Limp Bizkit grapte wat af op het podium. De bandleden begonnen allemaal op andere instrumenten aan de set - Fred Durst op gitaar, dj Lethal achter de drumkit. ‘Dit trekt op niks’, beet gitarist Wes Borland de band toe, voor hij zelf kattenvals begon te zingen. Durst bleef ook herhalen dat ze een coverband waren van Turnstile, dat voor hen speelde, en beloofde dat worstelaar Ric Flair na hen zou optreden.

Nochtans had de band ook wat te vertellen: 20 jaar na datum is ‘Take a look around’ zowaar een kraakheldere maatschappelijke analyse. ‘Now I know why you want to hate me: ‘cause hate is all the world has even seen lately’. Durst is op dat vlak ervaringsdeskundige. Terwijl nineties-techno en nillies-eurodance al hun comeback hebben gemaakt, worden de nu metal en rap rock waar Limp Bizkit het boegbeeld van was nog steeds scheef bekeken. Àls die sound al opnieuw de kop opsteekt, is het bij queer vrouwen als Rina Sawayama, die de clichés van het genre gebruiken om hun woede in de verf te zetten.

Fred Durst had op het hoofdpodium dan weer geen greintje woede in zijn lijf. Zelfs ‘Break Stuff’ bracht hij enigszins geamuseerd, alsof hij het er zelf ook wat over vond toen hij over zijn ‘chainsaw’ begon. ‘My generation’ kwam er dan weer wat rommelig uit, maar dat zal Durst en de intense pogo’ers voor het podium worst wezen. ‘Go ahead and talk shit about me and my generation/ we don’t give a fuck’, klonk het twintig jaar geleden reeds. Al bij al is dat geen ongezonde levenshouding.