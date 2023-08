Tien adressen voor al uw bessen

Plukken, wegen, betalen: zo eenvoudig is het in zomerse bessenpluktuinen, of je er nu vaste klant bent of niet. Wij selecteerden 10 adressen die de start of het sluitstuk kunnen vormen voor een dag struinen in het groen, maar die louter om hun bessenstruiken of kersenbomen ook al een omweg waard zijn.

PROVINCIE ANTWERPEN

● Bloemenbos, Stabroek

Het Bloemenbos, waar de foto’s op deze pagina’s gemaakt zijn, staat vooral bekend om de seizoensruikers die je er bijeen kunt plukken, maar er valt ook fruit te oogsten, in een omgeving die meer weg heeft van een avontuurlijke tuin dan van een landbouwbedrijf. Dit stuk groen in de havengemeente Stabroek was zeven jaar geleden een verwilderde fruitboomgaard, en werd met liefde voor ecologie omgevormd tot een plukbos.

Wil je je uitstap uitbreiden, dan lonkt 2 kilometer verder, vlak bij de Nederlandse grens, kasteel Ravenhof, met een brasserie en een openbaar park, dat geleidelijk overgaat in de uitgestrekte Moretusbossen.

Hoogeind 150, Stabroek. Updates en openingsuren op de Facebookpagina

● Bogaertsheide, Kessel

Op de Bogaertsheide kun je van eind juni tot eind augustus biologisch geteelde blauwe bessen plukken – en, tegen een vrije bijdrage, en passant ook een ruikertje bloemen. Het veld ligt op een rustige 3,5 kilometer wandelen van het station van Nijlen, waar de trein uit Antwerpen stopt. In de buurt loopt ook het Gestelpad, een 9,5 kilometer lange luswandeling door de Netevallei.

Bogaertsheide 11, Kessel. Updates en openingsuren op de Facebookpagina

● Plukhof, Wiekevorst

Wil je nog eens een nieuwe bes leren kennen, dan is het Plukhof de juiste plek. Deze week zijn er bijvoorbeeld taybessen of braambozen te plukken – een kruising tussen braam en framboos – en jostabessen, waarin je eigenschappen van de zwarte bes en de kruisbes zult herkennen. Maar er zijn ook biologisch geteelde gele frambozen, zwarte bessen, kruisbessen, aalbessen en kersen rijp.

Wie eerst stevig wil wandelen, maakt best een omweg langs de Netevallei, waar herberg ’t Schipke een goed vertrekpunt is.

Heerweg 50, Wiekevorst. Updates en openingsuren op Plukhof.be

PROVINCIE LIMBURG

● Jacobs, Sint-Truiden

Hugo Jacobs kweekt biologische appels, peren en kersen, en van die laatste mag je er zelf gaan plukken op 25 juni en 2, 9 en 16 juli. De plukdag van 2 juli groeit bovendien uit tot een plukfeest: dan zijn er livemuziek, een springkasteel, spelletjes zoals kersenpitspuwen en een wedstrijd ‘de dikste kers’. Reserveren via de website is nodig, zowel voor de gewone plukdagen als voor de feestelijke. Als je de kans hebt om ter plekke ook de kersenstroop van Jacobs te kopen, laat dat dan niet na: het is de lekkerste fruitstroop die wij ooit proefden.

Op 8,5 kilometer rijden van de fruitgaarden ligt provinciedomein Het Vinne, een natuurgebied dat goed voorzien is op gezinnen en waar je je, aan de rand van het centrale meer, zowaar op reis waant. Een uitgelezen plek om een eerste portie kersen op te eten.

Heide 114, Sint-Truiden. Openingsuren en inschrijven op Jacobsfruit.be

● Blueberry Fields, Beringen

Blueberry Fields is – naar Vlaamse normen – een grootschaliger zelfplukbedrijf, maar doet er wel alles aan om charmant uit de hoek te komen. Het domein beslaat 19 hectare, waarvan 12 hectare dient voor de blauwebessenteelt en 5 hectare deel uitmaakt van de Vallei van de Zwarte Beek, een beschermd natuurgebied. In juli en augustus kun je er op weekdagen bessen kopen die je zelf plukt, maar het domein is ook toegankelijk als park: er zijn enkele korte wandelingen uitgestippeld, er is een terras met ijsjes en drankjes, en nu en dan kun je je inschrijven voor picknicks en workshops in de bessenvelden. Maak je er graag een grotere uitstap van, dan biedt de Vallei van de Zwarte Beek meer dan 100 hectare natuurgebied en een bezoekerscentrum met natuurcafé (De Watersnip) in Beringen.

Schomstraat 147, Beringen. Updates en openingsuren op Blueberryfields.be

OOST-VLAANDEREN

● De Daalkouter, Herzele

Op de Daalkouter kun je naar hartenlust plukken (diverse bessen en bloemen), maar ook stilvallen bij de bijenkasten aan de vijver of neerstrijken op het ‘veldterras’ met een glas sap of een ijsje van eigen kweek. Heb je tijd om er een dagje Herzele van te maken, dan wacht aan de andere kant van de dorpskern het natuurgebied Duivenbos, een aaneenschakeling van (moeras)bos en ruige weilanden. Maar ook het heuvelachtige ommeland is de moeite, met name voor fietsers: dit zijn de Vlaamse Ardennen, en die moet je eens in je kuiten hebben gevoeld.

Houtemstraat, Herzele. Updates en openingsuren op Dedaalkouter.be

● ’t Bezenbos, Drongen-Luchteren

’t Bezenbos, vlak bij Gent, is een plek die niet alleen je zintuigen prikkelt, maar ook je gedachten over wat voedselproductie is en zou kunnen zijn. Het familiebedrijf was tot voor kort gericht op conventionele groenteteelt, maar een nieuwe generatie bracht nieuwe ideeën aan, en in plaats van prei groeit er nu een voedselbos. Dat wordt aangelegd als een robuust ecosysteem waarin diverse soorten elkaar ondersteunen, zodat er weinig externe hulpmiddelen nodig zijn, zelfs in tijden van klimaatverandering. Ook als dat hele verhaal je niet zo interesseert, is deze plek een traktatie, al was het maar om de veelheid van bessen die er groeien: naast de bekendere soorten rijpen er ook jostabessen, saskatoon, haskap, vlier, braambozen en kiwibessen.

’t Bezenbos ligt aan de rand van de Vinderhoutse bossen, een nieuw natuurgebied voor de stad Gent, dat beetje per beetje wordt ontsloten. Aan de andere kant van de vaart ligt de Bourgoyen, een van de favoriete vrije-uitloopzones van de Gentenaars.

Gavergrachtstraat 143, Drongen. Openingsuren en updates op de Facebookpagina

VLAAMS-BRABANT

● Plukplek, Ternat

Plukplek is een toevluchtsoord voor elke Brusselaar die weleens nood heeft om met zijn handen in een moestuin te zitten. Op drie kwartier fietsen van de Grote Markt – maar we zouden aanraden om een langere route te nemen langs de fietsknooppunten – kun je er diverse bessen en groenten zelf oogsten, allemaal biologisch geteeld. Voorts biedt de boerin van Plukplek een formule aan voor kinderfeestjes, en rondleidingen aan groepen die meer willen leren over lokale biolandbouw.

Heirbaan, Ternat. Updates en openingsuren op Plukplek.be

WEST-VLAANDEREN

● Fruitbos, Veldegem

Het Fruitbos, waar je deze week frambozen, braambozen en snijbloemen kunt plukken, is niet de grootste pluktuin op deze lijst, maar er gaat wel een aanstekelijk enthousiasme van uit. Het koppel dat de tuin beheert (volgens biologische principes), deed eerst ervaring op in het onderwijs en de grafische vormgeving, en die expertise herken je in allerlei details, van de leuke tuinbordjes die je de weg wijzen tussen de struiken, tot de felgekleurde frambozensorbet waarvan je kunt genieten om na een stevige pluksessie op krachten te komen.

Aansluitend kun je, met de auto of fiets, een paar mooi bewaarde plekken in de Brugse rand verkennen: het kasteel van Loppem met zijn 150 jaar oude doolhof van haagbeuk (open voor publiek in de namiddag), of het provinciedomein Tillegembos, met eveneens een kasteel maar ook een grote, groene speeltuin.

Veldegemstraat 141, Zedelgem. Updates en openingsuren op Fruitbos.be

● Purfruit, Oeselgem

Purfruit is een biologische pluktuin waar behalve de bessen ook de setting een troef is: het domein is fraai onderhouden, met een ‘Leielodge’ die je kunt huren voor idyllische bijeenkomsten en feesten. Maar ook voor een bescheiden halve kilo blauwe bessen of frambozen ben je hier aan het goede adres, en de omgeving biedt mooie uitzichten voor een picknick: langs de rechtgetrokken Leie ligt een reeks oude meanders, die het landschap een schilderachtige kwaliteit geven. Vijf kilometer verder ligt in Machelen-aan-de-Leie het Roger Raveel Museum.

Neerhoek 7, Oeselgem. Updates en openingsuren op Purfruit.be

Dit artikel verscheen eerder op 25 juni 2022.