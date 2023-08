Anne-Marie entertainde de wei in haar eentje, alsof ze nooit iets anders had gedaan

Er was een tijd waarin Anne-Marie vooral bekend was van haar stem, die ze uitleende aan de dancetracks van anderen - ‘Rockabye’ van Clean Bandit bijvoorbeeld. Intussen zijn we drie soloalbums verder en is de goedlachse Britse uitgegroeid tot een zangeres met een brede aantrekkingskracht. Zo bleek vandaag op de main stage van Pukkelpop, waar Anne-Marie de ietwat onverwachte brug tussen Limp Bizkit en Angèle vormde.

Anne-Marie Gezien op 19/08 op Pukkelpop

Haar naam verscheen in het groot op het beeldscherm achteraan het podium. In het decor zagen we kroonluchters en een soort troon, waarop Anne-Marie plaatsnam. Onder haar zwarte korsetjurk en witte t-shirt (met opschrift ‘But daddy I love him’) droeg ze glimmende boots met plateauzolen. Ze leek op een soort gothic versie van Alice in Wonderland, al was er van verwondering weinig sprake: Anne-Marie’s boodschappen waren rechttoe rechtaan, soms op het oppervlakkige af. Ze verschilden trouwens niet zo veel van de boodschappen die we dit weekend van andere artiesten meekregen. Van Yungblud en Billie Eilish leerden we al dat het oké is om depressief te zijn en je onbegrepen te voelen, en bij Clouseau hoorden we vanmiddag ook al dat schoonheid vanbinnen zit.

Bij Anne-Marie klonk dat laatste als ‘I’m okay with not being perfect / ‘cause that’s perfect to me’, en we zagen hoe die boodschap binnenkwam bij de vele jonge meiden in de menigte. Voor hen is Anne-Marie duidelijk een rolmodel, iemand die laat zien dat je lak mag hebben aan de schoonheidsnormen die deze maatschappij nog altijd oplegt aan vrouwen. Dat Anne-Maries empowerende boodschappen verpakt zaten in een reeks middelmatige popsongs, deerde niemand.

Daaraan ontbreekt het Anne-Marie namelijk al drie albums lang: aan originele songs. Ze speelt graag leentjebuur bij collega’s, of ze werkt ermee samen. Zo klonk ‘Psycho’ als de ideale kruising van Kendrick Lamar’s ‘Humble’ en Taylor Swifts ‘I did someting bad’, en schreef ze de countrysong ‘Unhealthy’ samen met countryster Shania Twain. Vandaag zong Anne-Marie die laatste song alleen, zoals alle andere songs. Want dat moet je haar wel nageven: Anne-Marie entertainde de wei een uur lang in haar dooie eentje. Geen band. Geen dansers. Geen kostuumwissels. Geen stunts. Enkel haar stem en haar hartelijke persoonlijkheid gooide ze in de strijd. Dat zegt veel over hoe goed deze artiest haar eigen sterktes kent.

Al weet je nooit dat ze, zoals Dua Lipa, plots tóch danslessen neemt en ons bij een volgende passage verbaast met een popshow vol toeters en bellen.

Wie zullen ze dán vragen om na Limp Bizkit op te treden?