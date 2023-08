Pommelien Thijs wint Zomerhit 2023 met ‘Erop of eronder’

Met tien finalisten waren ze nog, maar uiteindelijk is het nummer ‘Erop of eronder’ van Pommelien Thijs de Zomerhit van 2023 geworden. Dat is bekendgemaakt tijdens de liveshow in Blankenberge zaterdagavond.

Twintig nummers maakten begin juli nog kans om Zomerhit te winnen, maar na vijf shows was daar zaterdagavond nog maar de helft van over: naast ‘Erop of eronder’ van Pommelien Thijs ging het om ‘Zonde’ van Aaron Blommaert, ‘Wat is jouw geheim?’ van Bart Kaëll, ‘Kissing Strangers’ van Berre, ‘Rihanna’ van Camille, ‘Because of You’ van Gustaph, ‘Onder invloed’ van Maksim, ‘Laat ons een bloem’ van Metejoor, ‘Liefs voor later’ van Niels Destadsbader & Kenny B en ‘Under Your Spell’ van The Starlings & Ozark Henry.

Zes daarvan stonden ook vorig jaar al in de finale, zij het soms in andere combinaties – zo deden The Starlings het zonder Ozark Henry, en Metejoor zong met Snelle. ‘Laat ons een bloem’ van Metejoor is een cover van de hit van Louis Neefs. Vorig jaar won Margriet Hermans echter met ‘Lekker blijven hangen’. Dat nummer is een cover van ‘She’s after my piano’ van 2Fabiola, een voormalige Zomerhit zelfs.

Allemaal brachten ze hun nummer zaterdagavond nog een keer op het podium in Blankenberge, maar Pommelien Thijs kon kijkend en luisterend Vlaanderen dus duidelijk het meest charmeren.