Nothing But Thieves begeleidde de Marquee op Pukkelpop dansend naar de uitgang

Nederland loopt storm voor Nothing But Thieves. Op Lowlands was de band dit weekend een van de headliners. En ook in Vlaanderen begint het stilaan te waaien: een volle Marquee stond al lang op voorhand te popelen.

Nothing but thieves Gezien op 19/08 op Pukkelpop

De band timmert dan ook al even aan zijn livereputatie in ons land. Sinds 2017 stond het Britse vijftal al vijf keer op Rock Werchter en Pukkelpop, waarbij ze telkens een trapje hoger op de ladder klommen. Frontman Conor Mason maakt daarbij steevast indruk met een stem die afwisselt tussen luid als een misthoorn en hoog als Robert Plant.

Naar de Marquee zakte de band af met ‘Dead Club City’ onder de arm, een conceptplaat over een dystopische stad. Ze drukken er hun desillusie uit over de staat van de maatschappij in songs als ‘Futureproof’. ‘Trip Switch’ (over onze afhankelijkheid van technologie) en ‘Is everybody going crazy’ (dat voor zich spreekt) toonden dat de band al minstens twee albums op die nagel klopt.

Toch vonden ze op ‘Dead Club City’ ook nieuwe spijkers: Nothing But Thieves experimenteert er naar hartenlust met The Weeknd-achtige synthesizers. Het album mist daardoor de rauwheid van de drie voorgangers, maar in de Marquee boden ‘Welcome to the DCC’ en ‘Overcome’ een welkome afwisseling wanneer de band iets te gezapig aan het grooven ging.

Toch eindigde Nothing But Thieves met minder volk in de tent dan ze begonnen waren: de relatieve gitaarschaarste op de affiche leek al veel volk naar Limp Bizkit te lokken. De epische ballade ‘Impossible’ deed nog een paar vertrekkers hun doortocht staken om even mee te brullen, en de ziedende afsluiter ‘Amsterdam’ zorgde ervoor dat wie zich naar de uitgang begaf dat minstens dansend deed. Maar Nothing But Thieves heeft al te veel goeie songs op zijn actief om nog toeval te zijn: die storm gaat niet snel luwen.