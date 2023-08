Jessie Ware bouwt op Pukkelpop een discofeest zonder slingers

Jessie Ware Gezien op 19/08 op Pukkelpop

Ware begon haar carrière als popzangeres met tranentrekkers en mierzoete pop. Op haar twee jongste albums vond ze een tweede adem in disco, en het waren die albums die de setlist met fluo inkleurden. Enige uitzondering: ‘Say you love me’, begeleid door multi-instrumentalist Ed Seed op piano.

Op het podium zag je geen discoballen of boa’s, wel een sobere lichtshow en een zweep als attribuut. Dat had gerust wat extravaganter gemogen, en ook het publiek leek aanvankelijk wat op z’n honger te blijven zitten. Ware spoorde daarop haar fans aan om wat minder beleefd te zijn tijdens het energieke ‘Freak me now’. Het was uiteindelijk ‘Believe’ van Cher dat het publiek helemaal meekreeg, al had de Britse zangeres geen autotune nodig om de hoogste noten te halen.

‘A lady, a lover, a freak and a mother’: Ware belichaamde het allemaal. Bijgestaan door twee dansers en evenveel backing vocals stond ze centraal in de choreografie, al gaf ze iedereen een plekje in de spotlights. Haar achtergrondzangeres leende een flard ‘I feel for you’ van Prince, en haar dansers kregen een intermezzo tijdens ‘Hot n heavy’, gevolgd door een salto in afsluitend hoogtepunt ‘Free yourself’.

Qua vibe zat het dus helemaal goed, maar het ontbrak haar twee muzikanten aan mankracht om de disco wat extra warmte te geven. Nochtans liep bevriende muzikant Dave Okumu ook in de backstage rond. Het is in ieder geval meer dan de live on tape waarmee Ware de voorbije jaren tourde.

Volgende keer nog iets meer slingers op je discofeest, Jessie?