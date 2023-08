Replica auto James Bond geflitst in Puurs: ‘gek, die staat al maanden in een museum’

Genkenaar en Bondfanaat Ivo Hendrikx kreeg onlangs een boete voor een snelheidsovertreding die hij gemaakt zou hebben in Puurs met zijn Lotus, een replica uit de Bondfilm ‘For Your Eyes Only’. ‘Maar de wagen staat al vijf maanden in een glazen box in het museum Autoworld’, lacht Ivo.

00SEVEN. Dat is de officiële nummerplaat waarmee de wagen ook op de openbare weg mag komen. Onlangs registreerde een bemande camera in Puurs het nummer bij een snelheidsovertreding. ‘Ik viel van mijn stoel’, zegt Ivo Hendrikx, verwoed verzamelaar van alles wat met Bond te maken heeft en eigenaar van de Lotus waar het hele verhaal om draait. ‘Ik zou in een zone 30 te snel gereden hebben. Gecorrigeerd zou er 51 kilometer per uur mee gereden zijn. Een boete van 119 euro. De nummerplaat klopt, maar mijn wagen kan onmogelijk in Puurs geweest zijn. Die staat al vijf maanden in het museum Autoworld in Brussel, en nog wel in een glazen kast waarvoor een dag werk nodig is om die te kunnen demonteren.’

Bewijs

En dus belt Ivo naar de politiezone Rivierenland om de foto op te vragen die gemaakt zou zijn bij de overtreding. ‘Maar die kreeg ik niet’, gaat Hendrikx verder. ‘Dat begrijp ik niet goed. Ik moet mij toch kunnen verdedigen... De politie raadde mij aan om geen klacht in te dienen. In dat geval zou het risico groot zijn dat ik mijn gepersonaliseerde nummerplaat kwijt geraak. Dat wil ik nu ook weer niet. Dus ik ga de boete gewoon betwisten. Ik heb aan de directeur van Autoworld gevraagd om mij een schriftelijk bewijs te bezorgen dat mijn wagen nu al vijf maanden afgesloten in het museum staat. En dat heeft hij ook gedaan. Ik heb het doorgestuurd, maar sindsdien niets meer gehoord. Wat er juist gebeurd is, weet ik niet. Ofwel rijdt er iemand rond met een valse nummerplaat ofwel is er bij de vaststelling een fout gebeurd. We waren op het ogenblik van de overtreding trouwens zelf in Zwitserland.’

Flitsfoto’s zijn niet ter inzage bij de Belgische politie. ‘Wie niet akkoord is met een overtreding, kan verweer indienen via de procedure die vermeld werd bij de boete’, zegt politiewoordvoerster Elke Wauters van de politiezone Rivierenland. Om die reden heeft het dan ook geen nut dat overtreders een klacht indienen bij een lokaal politiekorps, ze moeten zich richten tot de bevoegde instantie. ‘In geval van een onmiddellijke inning kan de overtreder via het politieparket dit aanvechten. Wanneer een overtreding werd begaan in zone 30, bestaat de kans dat de GAS-wetgeving van kracht is en in dat geval wendt de overtreder zich tot de bevoegde GAS-ambtenaar van de gemeente.’

Roger Moore

Eind deze maand komt de wagen terug naar Genk, maar op 10 september gaat de Lotus naar Antwerpen om deel uit te maken van het Concours d’Elegance. Deze Lotus is dan ook een heel bijzonder exemplaar. ‘Er is nog eentje in zijn soort, en die bevindt zich in een museum in de Verenigde Staten’, zegt Hendrikx. ‘Ik heb het voertuig vijf jaar geleden gekocht van een Nederlander, ook een liefhebber van Bond. De wagen had een rood-witte folie. Ook wel een Bond-kleur, maar dat vond ik maar niks. Ik heb de folie eraf laten halen en de Lotus laten opspuiten zoals die gebruikt werd in de film For Your Eyes Only. Hij heeft al in verschillende autobladen gestaan en werd ook al opgevoerd in een autoprogramma op TF1.’ Als verwoed verzamelaar van alles wat met James Bond te maken heeft, kwam Ivo meermaals in contact met acteurs en zelfs met de hoofdrolspeler. ‘Met Roger Moore heb ik samen mogen tafelen en we hebben een leuk gesprek gehad.’