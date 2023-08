Clouseau stunt op Pukkelpop: ‘Je verwacht je wel aan iets, maar niet dit’

Verstopt achter folkloristische maskers en onder de fictieve bandnaam Tarkastaja, maakte Clouseau zaterdagmiddag zijn debuut op Pukkelpop met een verrassingsoptreden. De stunt werd euforisch in ontvangst genomen door het publiek in Hasselt. Jong en oud zongen 33 jaar oude hits als ‘Louise’ en ‘Domino’ woord voor woord mee. ‘Het was toch wel verrassend spectaculair’, blikken Koen en Kris Wauters trots terug in de backstage van het festival.