Het enige dat onvoorspelbaarder was dan Joost op Pukkelpop was het weer

Joost Gezien op 19/08 op Pukkelpop

Joost Klein brak door via YouTube, bracht al acht albums uit, staat binnenkort in de Lotto Arena en scoorde dit jaar een nummer 1-hit in Duitsland met ‘Friesenjung’. Een mens zou voor minder in zichzelf gaan geloven. ‘Wie ben jij? Ik ben een God!’, begroette hij de wei aan het hoofdpodium van Pukkelpop.

Daar stond de Nederlandse entertainer voor de derde keer, en ook hij stelde vast dat er een stijgende lijn in de opkomst zat. Zijn teksten vol onnavolgbare, maar eenvoudige woordspelingen worden steeds vlotter meegezongen: ‘Ik ben bezeten/ net als een stoel’, klonk het onder meer. Maar Joost had wel meer entertainment meegebracht naar Pukkelpop. Vijf mimespelers dienden als hypemannen en achtergrondanimatie. Rechts op het podium stond een man een portret te schilderen. Achteraan werden onophoudelijk memes geprojecteerd. En terwijl zijn dj happy hardcore en andere stuiterbeats in de strijd gooide, schreeuwde Joost met de intensiteit van een metalzanger over de wachtlijsten in de Nederlandse mentale gezondheidszorg en hoe hij flyer was dan een meeuw.

Wie naar het hoofdpodium was afgezakt om de meest muzikale show van het weekend te zien, was gekomen met de verkeerde verwachtingen. Joost is eerder de man van de volksmennerij en het intense totaalconcept. Bij momenten leek het alsof hij de Olympische Spelen van de pogo wou organiseren: ze moesten altijd sneller, harder en groter. Daar had de Nederlander ook een verklaring voor. ‘Ik vecht al heel mijn leven tegen woede. Ik wil het niet in mijn leven, maar ik heb er wel veel van. Dit is een oefening om dat te kanaliseren.’

Toen memetechno-dj Vieze Asbak achter de draaitafels kroop voor ‘Fryslan bop’ en een kwartiertje mokerende hardcore, werd er gekanaliseerd dat het een lieve lust was. Bier vloog door de lucht. Een man in een roze haaienonesie ging vol op zijn bek in de moshpit. Joost probeerde op het podium een halve minuut lang aan zijn elleboog te likken. ‘Crazy frog’ passeerde in de mix terwijl er op het scherm werd geprojecteerd: ‘Zit niet zo veel op je telefoon, joh, ga op in de experience’. Kan u nog volgen? Wij ook niet, en we zijn niet zeker of Joost dat wel kan.

‘Begrijp je me, of begrijp je me niet?’, vroeg hij in ‘Antwoord’. Dat is een terechte vraag, dus trokken wij naar Wikipedia. Daar lezen we het volgende: ‘Dadaïsme is een kunststroming die de logica, rede en esthetiek van de moderne kapitalistische samenleving afwijst en in plaats daarvan nonsens, irrationaliteit en protest uitdrukt.’ Er zit wat in.

Aan het eind van de set solliciteerde Joost openlijk naar een tijdsslot bij avondval. Schrik niet als het binnen een tweetal jaar zo ver is.