Misbruikprocessen Michael Jackson nieuw leven ingeblazen

Drie rechters in Los Angeles hebben het licht weer op groen gezet voor twee rechtszaken in verband met seksueel misbruik door zanger Michael Jackson.

Het gaat om klachten van Wade Robson en James Safechuck. Beide mannen waren in 2019 te zien in een geruchtmakende HBO-documentaire waarin ze beweerden als minderjarigen seksueel misbruikt te zijn door Michael Jackson. De rechtszaken werden oorspronkelijk ingediend in 2013 en 2014 tegen twee bedrijven die eigendom waren geweest van de in 2009 overleden zanger. Die bedrijven, MJJ Productions en MJJ Ventures, werden beschuldigd van nalatigheid, omdat ze het misbruik hadden laten gebeuren.

De klachten werden al een eerste keer afgevoerd omdat ze verjaard waren, maar na een wetswijziging konden de processen toch weer doorgaan. In 2020 werden ze opnieuw afgewezen toen een rechter vond dat de twee bedrijven geen controle hadden over het gedrag van hun eigenaar. Maar in beroep zijn de klachten nu terug naar de rechter gestuurd, die zich over de grond van de zaak zal buigen. De twee mannen zullen nu toch hun verhaal in de rechtbank kunnen brengen.

De drie rechters van het hof van beroep in Californië vonden het ‘pervers’ dat de bedrijven van Jackson aan hun verantwoordelijkheid zouden ontsnappen. De erfgenamen van Michael Jackson zeggen ‘teleurgesteld’ te zijn door de uitspraak en houden vol dat de zanger onschuldig is.

Robson beweert dat Jackson hem begon te misbruiken in 1990 toen hij zeven jaar oud was. Het misbruik van Safechuck zou hebben plaatsgevonden vanaf 1988, toen die tien jaar was.