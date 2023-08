Tarkastaja/Clouseau heeft geen ‘sneaky trucskes’ nodig

‘The masked singer’ heeft school gemaakt op Pukkelpop. Al dagen werd gespeculeerd over de vraag wie achter de gemaskerde ‘Finse punkband’ Tarkastaja schuilging. Is het Studio Brussel-presentator Thibault Christiaensen en Blackbox Revelation-frontman Jan Paternoster? De gebroeders Clouseau? Of toch Conner Rousseau in een coalitie met de Finse ex-premier Sanna Marin?

De hype werd aangezwengeld door Studio Brussel en Bekend Vlaanderen. Plots zeiden Tine Embrechts, Ella Leyers, Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Mathieu Terryn enorm uit te kijken naar de doortocht van de Finnen. Nochtans openen onbekende bands met één single doorgaans de Marquee niet. Liever pakt Pukkelpop op dat uur uit met stunts, zoals Willy Sommers in 2018 en Jef Neve met een orkest in 2019.

En het zal toch niet zeker. Nadat de ‘hit’ ‘Fuck em all’ vol spanning erdoor gejaagd werd, vielen de maskers eindelijk af. Jawel, daar stonden de broers Koen en Kris Wauters te glunderen op de tonen van ‘Nobelprijs’. Clouseau was natuurlijk hoofdverdachte nummer één. ‘Tarkastaja’ betekent immers ‘inspecteur’ in het Fins.

‘We staan al van bij het begin te hopen en te bidden dat we ooit op Pukkelpop zouden mogen spelen. Na 34 jaar is het ons dankzij een “sneaky trucske” eindelijk gelukt’, triomfeerde de inmiddels 55-jarige chouchou van Vlaanderen. De vraag is natuurlijk: waarom via zo’n ‘sneaky trucske’? Natuurlijk houdt iedereen wel van een goeie verrassing, maar het is ook een feit dat Pukkelpop zich zo slim ingedekt heeft tegen wekenlang gezeik over de vraag of ‘Clouseau wel een plek heeft op de line-up van het festival’.

Nochtans zijn het alleen azijnpissers die daaraan zouden twijfelen. In een jaar dat de Nederlandse Sophie Straat de smartlap kwam rehabiliteren en Bazart de eerste vijf sterren binnenreef, werden de gebroeders met open armen ontvangen. En dat is nog een understatement. ‘Louise’, ‘Anne’, ‘Vonken en vuur’, ‘De tegenpartij’ en uiteraard ‘Domino’: ze werden allemaal woord voor woord meegezongen alsof we op het grootste kampvuur van Vlaanderen waren beland.

Koen Wauters werkte zich kletsnat in het zweet, was piekfijn bij stem en werd geruggesteund door maar liefst acht muzikanten. ‘Dat het zo fokking heftig zou zijn, had ik niet gedacht’, bekende hij. Het gevoel dat vijftienjarigen hebben bij hun eerste Pukkelpop, overviel de zanger op een podium om half twee ‘s namiddags. Zo werd het niet alleen de editie van Billie Eilish, maar ook die van Clouseau. Tarkastaja, wie?