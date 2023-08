Mysterieuze ‘Finse band’ ontmaskerd op Pukkelpop en warempel… Het is Clouseau

‘The masked singer’ heeft school gemaakt op Pukkelpop. Al dagen werd er gespeculeerd over de vraag wie achter de gemaskerde ‘Finse punkband’ Tarkastaja schuilgaat. Is het Studio Brussel-presentator Thibault Christiaensen en Blackbox Revelation-frontman Jan Paternoster? De gebroeders Clouseau? Of toch Conner Rousseau in een coalitie met de Finse ex-premier Sanna Marin?

De hype werd aangezwengeld door Studio Brussel en Bekend Vlaanderen. Plots zeiden Tine Embrechts, Ella Leyers, Laura Tesoro, Niels Destadsbader en Mathieu Terryn enorm uit te kijken naar de doortocht van de Finnen. Nochtans openen onbekende bands met één single doorgaans de Marquee niet. Liever pakt Pukkelpop op dat uur uit met stunts, zoals Willy Sommers in 2018 en Jef Neve met een orkest in 2019.

En warempel, perkele (we hebben voor de gelegenheid geleerd om te vloeken in het Fins)! Nadat ze hun enige ‘hit’ ‘Fuck ‘en all’ hebben afgewerkt, vallen de tribale maskers eindelijk af en … het zal toch niet zeker … daar is Clouseau! Sowieso waren zij de grootste kanshebbers. ‘Tarkastaja’ betekent immers ‘inspecteur’ in het Fins. Verrassing!