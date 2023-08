IJzersterke Red Panthers zetten EK-ambities kracht bij en verpulveren Italië in opener

Vooraf klonken de Red Panthers razend ambitieus in Mönchengladbach en na deze wedstrijd kunnen we hen geen ongelijk geven. De Belgische vrouwen gunden Italië haast geen enkele kans en wonnen na een ijzersterke match met 6-0.

De Red Panthers speelden 5 keer tegen Italië en wonnen alle duels, soms met zware cijfers. Dat klasseverschil was eigenlijk vanaf begin opnieuw te zien. Bij de eerste dreiging van Belgische kant was het al bijna prijs. Een strafcorner na nog geen twee minuten werd feilloos omgezet door Vanden Borre, maar de bal ging iets te hoog en zo werd de goal afgekeurd voor gevaarlijk spel na tussenkomst van de videoref.

De Panthers zetten de Italianen gewoon verder onder druk en daar hadden de Italiaanse vrouwen het zichtbaar lastig mee. De druk bleef duren. Een nieuwe strafcorner na elf minuten in het eerste kwart werd nog gestopt, maar in de kluts nadien duwde Michelle Struijk de bal toch over de doellijn. Het moeilijkste was dan al achter de rug voor de Panthers.

Onophoudelijke druk

Halverwege het tweede kwart was het opnieuw prijs. Goede druk van Emily White zorgt voor een foutje bij de Italianen. De bal kwam bij Abi Raye. Die aarzelde geen seconde en knalde met een backhand de bal kansloos voorbij de Italiaanse doelvrouw.

In een volledige eerste helft hebben de Italianen amper voet op de Belgische helft gezet. De Panthers trokken dus met een gerust gemoed de kleedkamer in. En met eenzelfde intensiteit kwamen ze weer buiten. België zette haar tegenstander hoog vast en het was zoeken naar openingen in het lage Italiaanse blok.

Vanden Borre — © BELGA

De Belgen bleven zoeken naar die geruststellende derde treffer, maar daarvoor moesten ze wachten tot het laatste kwart van de wedstrijd. Charlotte Englebert werd gehinderd bij een strafcorner en zo kregen we een strafbal te zien. Een eitje voor de aanvalster: 3-0.

Niet veel later was daar ook nog de vierde treffer, dit keer op naam van Emma Puvrez. De Italianen bibberden angstig verder en dan viel ook nog eens de 5-0 na een mooie variant op strafcorner. Englebert maakte haar tweede van de match.

Het enige wat nog ontbrak was een rechtstreekse goal op strafcorner - een van de voornaamste werkpunten van deze jonge ploeg - maar ook dat werd nog afgevinkt door Vanden Borre. De Panthers tanken vertrouwen met deze klinkende 6-0 zege en kunnen met vertrouwen de confrontatie met topfavoriet Nederland tegemoet gaan.