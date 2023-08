Rellen nabij Luik na doodgeschoten bestuurder

Vrijdagnacht zijn er rellen uitgebroken in Oupeye, in de provincie Luik. Aanleiding is de dood van de bestuurder van een quad eerder die dag. Die werd door de politie neergeschoten, nadat hij probeerde te vluchten tijdens een politiecontrole. Daarbij reed de bestuurder een agent aan. Dat laat het parket in Luik weten.

‘Het voelde een beetje als een scène uit een oorlogsfilm in het centrum van Oupeye. Dat soort taferelen zie je op het journaal, in grootsteden, niet in een dorp met 6.000 bewoners. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt’, reageert burgemeester Serge Fillot in de franstalige krant Le Soir. De gemoederen liepen hoog op na het overlijden van een bestuurder van een quad bij een politiecontrole. De lokale polie moest versterking vragen vanuit Luik, in de loop van vrijdag op zaterdag werden zo’n tiental mensen gearresteerd. De rust zou momenteel zijn weergekeerd in het dorp, het puin van de rellen zou momenteel geruimd worden.

‘Een routinecontrole met slechte afloop’, zo beschrijft Fillot de feiten aan RTL. Rond half vijf vrijdagmiddag zou de politie de bestuurder van de quad hebben tegen gehouden. ‘De bestuurder zou gevaarlijk hebben gereden, waarop de politie beslistte de man te stoppen en aan een controle te onderwerpen’, aldus Fillot. De man zou geweigerd hebben en getracht hebben te vluchten, waarbij hij inreed op een agent, die werd weggeslingerd. Een van zijn collega’s reageerde door in de richting van de man te schieten, waarmee hij de man dodelijk raakte. De agent die werd aangereden raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de agent die zijn wapen gebruikte, werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in shock.

‘We moeten eerst weten wat er exact gebeurt is. Een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident is lopende’, bevestigt Fillot. Maandag volgt een autopsie, de plaats van het delict wordt momenteel onderzocht. De onderzoeksrechter van wacht en een procureur zijn ter plaatse gegaan, samen met enkele andere gerechtsexperten. Ook Comité P, die toezicht houdt op de politiediensten, is betrokken bij het dossier, zegt Fillot.