Zweden houdt gastland Australië van brons in troostfinale WK vrouwenvoetbal

Zweden (Fifa 3) heeft het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland in schoonheid afgesloten. In het Brisbane Stadium wonnen de Scandinavische vrouwen met 2-0 van gastland Australië (FIFA 10). Zweden pakt zo het brons, Australië wordt vierde.

De Zweden kwamen iets voorbij halfweg de eerste helft op voorsprong, toen Clare Hunt in het zestienmetergebied op de hakken trapte van Stina Blackstenius. Strafschop oordeelde scheidsrechter Cheryl Foster. Fridolina Rolfo (30.) ging achter de bal staan en zette de penalty feilloos om. Australië en haar superster Samantha Kerr wisten te weinig hun stempel te drukken op de wedstrijd en net voor rust kregen de Zweden zelfs een dubbele kans om hun voorsprong uit te breiden, maar tot twee keer toe stond de Australische doelvrouw Mackenzie Arnold in de weg.

Op het uur rondden de Zweden een vlijmscherpe counter perfect af. Blackstenius werd de diepte in gestuurd en legde de bal aan de rand van de zestien panklaar voor Kosovare Asllani (62.), die Foster met een strak schot verschalkte. Nadien wisten de Aussies geen vuist meer te maken.

Vierde keer

Zweden pakt zo voor de vierde keer het brons op een WK. Eerder deed het dat ook op de WK’s in 1991, 2011 en 2019. De beste WK-prestatie van de Blågult is een tweede plaats in 2003. Australië mag ondanks de nederlaag trots zijn op haar toernooi. De Aussies deden in het verleden namelijk nooit beter dan een plek in de kwartfinales.

Zweden verloor afgelopen week in de halve finales tegen Spanje (2-1). Australië beet in het stof tegen Europees kampioen Engeland (3-1). Morgen/zondag (12 uur) vechten Spanje en Engeland in het Stadium Australia in Sydney om de wereldtitel in hun eerste WK-finale. Voor Spanje (FIFA 6) was tot deze editie de beste WK-prestatie een stek in de achtste finales in 2019. Ook de Engelse vrouwen mikken op hun eerste wereldtitel. The Lionesses (FIFA 4) deden voordien nooit beter dan een derde plaats (in 2015).

De Verenigde Staten, die de twee vorige edities wonnen (2015 en 2019), sneuvelden dit WK in de achtste finales na strafschoppen tegen Zweden.