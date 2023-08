Striptekenaar Merho stopt met ‘De Kiekeboes’

Na 164 albums en meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren vindt Merho – Robert Merhottein voor zijn familie - het tijd om te stoppen. Dat maakt hij bekend in een interview met Het Laatste Nieuws. Te lang doorgaan, dat is waar hij het meest angst voor had, klinkt het. ‘Verschillende van m’n helden zijn te lang doorgegaan. Ik was meer dan veertig jaar op een charmante manier gegijzeld door de familie Kiekeboe.’ Merho, die dit jaar 75 wordt, laat weten zich te willen toeleggen op het schrijven van een thriller.

Of dit het einde betekent van De Kiekeboes, is de vraag. Met Seizoensfinale verschijnt op 6 september de laatste De Kiekeboes die mee van zijn hand is. Wat er daarna zal gebeuren, laat de striptekenaar in het midden. ‘Die knoop is nog niet doorgehakt. Ik zet geen punt achter De Kiekeboes, maar een vraagteken. De uitgeverij bekijkt of en hoe het zonder mij verder kan’, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

De Kiekeboes tekent Merho al een paar jaar niet meer alleen. In 2019 schakelde hij Kristof Fagard en Steve Van Bael in. ‘Het tekenen begon me fysiek tegen te staan. Als je 154 strips hebt getekend, weet je het wel’, klonk het destijds. Desondanks kon hij zich nooit helemaal van zijn geesteskind losweken, zegt hij nu: ‘Hoewel ik medewerkers heb aan wie ik veel kon uitbesteden, ben ik er nooit in geslaagd het los te laten. Ik maakte de storyboards, ruwe schetsen, modelleerde nieuwe figuren en bleef met de scenario’s bezig. Soms mét scenaristen, maar na een paar bladzijden begon ik dan toch weer alles zelf te veranderen. Tja, ik ben nu eenmaal een controlefreak. Het was vooral het coördineren, controleren en corrigeren dat me begon tegen te staan. De verhalen zitten nog goed en ik krijg veel respons van het publiek, maar ik zou er niet tegen kunnen wanneer ze achter m’n rug zouden zeggen: “Had nu niemand die Merho duidelijk kunnen maken dat het tijd is om te stoppen?”’

Bij Kiekeboe-dochter Fanny gaf Merho de teugels sneller uit handen. Toen de blonde dochter van Marcel en Charlotte Kiekeboe in 2017 haar eigen spin-off Fanny K kreeg, liet hij dat volledig aan anderen over. De Franse Jean-Marc Krings tekende, Merho’s goede vriend Toni Coppens schreef het scenario. Merho had een vrouwelijke scenariste gezocht, ‘maar met de Liese Meerhout-reeks schrijft Toni ook over een jonge sterke vrouw’. ‘Bovendien zijn misdaadauteurs mensen die goede plots kunnen bedenken.’

Vlaams gezin

Suske en Wiske verkopen meer dan De Kiekeboes, omdat die ook in Nederland nog hun trouwe lezers hebben. Maar in Vlaanderen regeren De Kiekeboes oppermachtig. De formule is ijzersterk: de Kiekeboes zijn zowel een herkenbare Vlaamse familie als een uitzondering in de stripwereld, waar niemand weet waar de ouders van Wiske uithangen en Jommeke en zijn vrienden in verre oorden optrekken met misdadigers.

Dat zou Marcel en Charlotte Kiekeboe niet overkomen: die hebben doorsnee kantoorjobs, trekken niet even in een telefooncel een cape met een S aan, maar als hun kinderen Fanny en Konstantinopel in een avontuur verwikkeld raken, is het met vader, moeder en soms zelfs Moemoe in de buurt.

Aanvankelijk was Merho er nog niet helemaal uit welke richting de strip zou uitgaan: De wollebollen, het eerste album uit 1977, mikte duidelijk op kinderen. Maar met een pin-up als Fanny werden de tekeningen erotischer, de verhalen stouter. Fanny heeft de opmerkzaamheid die haar soms naïeve vader mist, en nam daarna snel van hem over als hoofdpersonage; de Franse versie van de reeks heet niet toevallig Fanny et Cie.

De humor werd geleidelijk weer braver, al is het altijd een genoegen om de dubbele bodems en woordspelingen te vinden in productnamen en affiches. De plots werden spannender, en verwezen vaak zoals Marc Sleen in Nero naar actuele thema’s en bekende personages – bisschop Roger Vangheluwe dook in de strip Schijnheilig bloed op als bisschop Hoegeiligman.

Voor ondertussen twee generaties mannen was Fanny de eerste droomgriet – ze is ook de enige stripfiguur die drie keer de cover van P-Magazine haalde. Meisjes keken op naar de ondernemende dochter van de Kiekeboes. Toen de eerste aflevering van Fanny K uitkwam, waarin Fanny slaag kreeg van haar vriend, werd Standaard Uitgeverij overstelpt met mails van lezeressen die Krings en Cuppens lieten weten dat ‘onze Fanny’ dat nooit zou pikken.

Verandering

De stripmarkt kalft traag af, doordat hij moet concurreren met games en Tiktok, maar veel fans van het eerste uur zijn met de reeks meegegroeid, en die vindt nog altijd nieuwe lezers. Merho was een grote fan van Willy Vandersteen en zijn studio, waar hij in de jaren zeventig ook een poos werkte. Hij heeft van zijn geestelijke vader veel opgestoken, maar een aantal Vandersteen-tradities liet hij bewust liggen.

Zo zou het niet in hem opkomen om, zoals Willy Vandersteen, testamentair te laten vastleggen dat de personages niet mogen veranderen. En dus dragen Fanny en Charlotte Kiekeboe niet al 45 jaar dezelfde jurk, zoals Wiske. De Kiekeboes is een spiegel van het Vlaanderen waarin ze zijn getekend. Het was de eerste strip waarin een echtscheiding deel van het verhaal uitmaakte; niet onbelangrijk in klassen waar kinderen van gescheiden ouders eerder regel dan uitzondering zijn.

‘De wereld evolueert en de strips evolueren mee’, zei Merho daarover. ‘Net zoals ik nu zwarte dokters opvoer in onze ziekenhuizen, vrouwelijke burgemeesters in het gemeentehuis en aan mijn medewerkers vraag om – als ze een groep mensen tekenen – er altijd een paar hoofddoeken bij te tekenen.’

Merho won in 1983 al de Bronzen Adhemar, de prijs voor de beste striptekenaar. In 2014 werd Album 26 door de luisteraars van Radio 1 verkozen tot beste Belgische strip aller tijden. In de strip uit 1984 komen de Kiekeboes in opstand tegen hun tekenaar en stappen ze uit het kader. Het idee kreeg Merho door een show van het Praags Poppentheater die hij in de Arenbergschouwburg had gezien: een voorstelling over het maken van een voorstelling, waarin de spelers met de rug naar het publiek zaten, dat zo een inkijk achter de schermen kreeg.

Niet alleen was Album 26 vormelijk en inhoudelijk bijzonder origineel, Merho keerde er ook in zekere zin mee terug naar de bron. Zijn broer Walter Merhottein was de drijvende kracht achter poppentheater Kiekeboe, dat in 1987 zou vervellen tot het Stadspoppentheater. Personages als Marcel Kiekeboe en Balthazar De Roover, liepen daar al sinds eind jaren vijftig in poppenvorm rond.

Dat Album 26 won, vond Merho ook overweldigend. ‘Het is toch een beetje gênant. Want op de longlist stonden namen als Hergé, Vandersteen, Sleen en Franquin, de grootmeesters die me de goesting gaven om het ook eens te proberen.’