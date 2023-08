Vanaf 1 september is eerste herinnering bij late of niet-betaling gratis

Vanaf 1 september zijn consumenten die een factuur niet of te laat betalen, beter beschermd. Bedrijven moeten dan de eerste aanmaning gratis sturen en ook de aanmaningskosten en verwijlintresten worden strikt geplafonneerd.

Op 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die ‘slechte betalers’ beter moet beschermen tegen onredelijke extra kosten of al te agressieve incassobureaus. Zo mogen bedrijven geen kosten meer in rekening brengen voor het sturen van een eerste herinneringsbrief. Wie zo’n brief ontvangt, moet bovendien minstens 14 dagen de tijd krijgen om alsnog te betalen.

Pas na die 14 dagen kan het bedrijf aanmaningskosten en/of verwijlintresten aanrekenen, al worden ook die bij wet geplafonneerd: op een schuld tot en met 150 euro mag een bedrijf maximaal 20 euro aanmaningskosten aanrekenen, voor een bedrag tussen 150 en 500 euro is dat maximaal 30 euro, vermeerderd met 10 procent van het verschuldigde bedrag. Vanaf meer dan 500 euro wordt dat 65 euro plus 5 procent, met een maximum van 2.000 euro.

Voorwaarden

Twee belangrijke kanttekeningen: de nieuwe wetgeving geldt enkel voor facturen die worden uitgeschreven vanaf 1 september; voor bestaande contracten is er een overgangsperiode tot 1 december. En bedrijven die hun ‘algemene voorwaarden’ niet aanpassen aan de nieuwe regels, zullen volgens ondernemersorganisatie Unizo geen verwijlintresten of incassokosten kunnen aanrekenen en riskeren zelfs controles en sancties van de eco­nomische inspectie.