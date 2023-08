Het beste en het slechtste op dag twee van Pukkelpop

De eerste volwaardige festivaldag van Pukkelpop is al achter de rug. Dit waren voor ons de beste en de slechts acts.

sterrenparade De toppers van dag twee

1 Bazart Een masterclass popconcert

Openen met een confettikanon en de song ‘Geef mij alles’: het zegt veel over de ambitie van Bazart vrijdag. Mathieu Terryn en de zijnen knalden met precisie tot de boel ontplofte.

2 Boygenius Supergroep deed reputatie eer aan

In harmoniseren zit het woord eren, en Boygenius deed z’n reputatie als supergroep alle eer aan. Met een indrukwekkend verhoogd podium achter zich maakte het trio vooral indruk wanneer ze het sober hielden.

© Koen Bauters

3 Froukje Iedereen wilde dansen

Het is nog niet zo lang geleden dat Froukje onze contreien aandeed. Aan het begin van de zomer stond ze ook al op de main stage van Rock Werchter. Toch sprak ze wederom haar dankbaarheid uit voor de ontvangst: ‘Jullie zijn zo gastvrij, het voelt alsof we hier weer op bezoek mogen komen.’

© Koen Bauters

4 Royel Otis De show die ons 12 jaar geleden ontnomen werd

De jonge Australische band heeft zijn Pukkelpop-ticket te danken aan doorbraakhit ‘Oysters in my pocket’, een onweerstaanbare oorwurm die de dreampop van Wild Nothing vermengt met de levenslust van Wallows.

© Sven Dillen

5 Ethel Cain Teksten om te tatoeëren

Hayden Anhedönia was naar Pukkelpop gekomen met een verhaal onder de arm. Het ging over Ethel Cain – het personage waarnaar ze haar band vernoemde – en hoe die verteerd werd door liefde, en door een kannibaal.

6 Ascendant Vierge Zweten als een otter

Er zijn zwetende lichamen. En dan zijn er de lichamen na Ascendant Vierge. Het Franse duo had de Lift met een demonische reprise van gabberpophit ‘Influenceur’ getransformeerd tot een bokaal vol glibberige alen. U schreeuwde om ‘more’, maar wij waren eerlijk gezegd toch blij dat we na een uur de controle over ons oververhitte lichaam terugkregen.

Volgende keer beter Tegenvallende acts

1 Nessa Barrett Californische clichés

Je zou van een Tiktokster verwachten dat ze weet dat haar fans de aandachtspanne van een dement pantoffeldier hebben, maar Nessa Barrett flikte het om een veredelde karaokeshow vol inwisselbare nummers te brengen die enkel haar trouwste volgers geboeid kon houden.