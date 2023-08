Orka Lolita sterft na ruim 50 jaar gevangenschap in Miami

De orka Lolita, die al meer dan 50 jaar in het Miami Seaquarium zat, is vrijdag gestorven aan een nieraandoening. Dat heeft het Miami Seaquarium gemeld. De orka werd voorbereid op een vrijlating in de Stille Oceaan.

‘In de afgelopen twee dagen begon ‘Toki’ ernstige tekenen van nood te vertonen (...), maar ondanks het feit dat ze de best mogelijke medische zorg kreeg, overleed ze vrijdagmiddag, waarschijnlijk aan een nieraandoening’, kondigde het Miami Seaquarium aan op sociale media.

Volgens dierenrechtenactivisten werd Lolita, die in 1970 voor ongeveer 20.000 dollar werd verkocht aan het Miami Seaquarium, opgesloten in een bassin van ongeveer 18 meter lang met een maximale diepte van 6,1 meter. Die afmetingen waren onvoldoende voor een dier van die omvang, aldus de activisten.

Toen Lolita in 1970 werd gevangen, was ze naar schatting vier jaar oud. Oorspronkelijk werd ze Tokitae gedoopt, wat ‘Heldere dag, mooie kleuren’ betekent in het Chinook. In het wild worden orka’s gemiddeld 50 jaar oud, al kunnen vrouwtjes 80 of 90 worden. Lolita werd vermoedelijk 57.

Eerder dit jaar kwamen het Miami Seaquarium en dierenrechtenactivisten nog overeen dat de orka vrijgelaten zou worden. Niet alle wetenschappers waren ervan overtuigd dat Lolita in het wild zou kunnen overleven. Niet alleen was ze al op hoge leeftijd, ook had Lolita sinds 1980 niet meer met andere orka’s samengewoond. Orka’s zijn groepsdieren, die heel hun leven bij hun familie blijven.

Het Miami Seaquarium opende in 1955 op een eiland in Biscayne Bay. Het was het decor van de beroemde tv-serie Flipper.