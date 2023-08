Bewolkte ochtend, later brede opklaringen

Over het westen en in de loop van de dag ook in het centrum en het oosten van het land worden de opklaringen steeds breder. De maxima schommelen tussen 23 of 24 graden aan zee en in de Hoge Ardennen en 27 of 28 graden elders. De wind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. Tot woensdag blijft het warm en vaak zonnig met maxima rond 27 graden.

De nacht van zaterdag op zondag is eerst lichtbewolkt. Later ontstaan er lokale lage wolken met vooral in de Ardennen ook kans op nevel en mistbanken. De minima schommelen tussen 14 en 18 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Na het ochtendgrijs wordt het zondag zonnig met enkele stapelwolken in het binnenland. In de Ardennen is er in de namiddag een kleine kans op een bui. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en lokaal 27 graden elders. De wind is zwak en aan de kust soms matig uit westelijke tot veranderlijke richtingen.

Maandag begint met enkele lokale mistbanken. Daarna wordt het overwegend zonnig met in Hoog-België later overdag meer stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het is warm bij maxima van 24 tot 28 graden. Aan de kust, waar er in de namiddag een zeebries opsteekt, is het koeler met maxima van 21 tot 24 graden. Elders is de wind zwak en veranderlijk.