Billie Eilish ruilt bombast voor breekbaarheid op Pukkelpop

Billie Eilish Gezien op 18/8 op Pukkelpop

Bij haar vorige passage op Pukkelpop 2019 belandde Billie Eilish slechts bij toeval op het hoofdpodium, nadat een annulatie door Good Charlotte haar liet promoveren vanuit de Dance Hall. Deze keer was ze de onbetwiste headliner: sommige fans brachten de nacht door voor de poorten van het festival om op de eerste rij te belanden. Zij zagen hoe de 21-jarige Amerikaanse door de pompende drums van ‘Bury a friend’ werd opgeroepen als bij een ritueel, tot ze door een luik in het podium naar boven werd gelanceerd. Ze landde met een grijns - als een duiveltje uit een oversized doos.

Die stunt had ze vorig jaar in het Sportpaleis ook al geflikt, en vooral in het begin van de set volgde Eilish het parcours dat ze liep in Antwerpen. Bij een sensueel ‘Didn’t change my number’ en een dito ‘NDA’ hoorden we de eerste rijen kraakhelder krijsen tot halverwege het terrein, alsof er microfoons op hen stonden gericht die de geluidstechnicus met een schuifje kon open zetten.

Met een kleine stretchoefening maande Eilish ons aan ons op te maken ‘to lose our fucking minds’. Toch had ze daar zelf een ander idee over: telkens ze een uptempo song in de strijd gooide, volgden er twee trage. Eilish ruilde zo de stuiterende bombast die haar drie eerdere passages in ons land kenmerkte voor breekbaarheid.

Het nieuwe ‘What was I made for’, bekend van de Barbie-film, was in dat opzicht een grote versterking. Het is na de Bondsong ‘No time to die’ de tweede keer dat Eilish de show steelt op de soundtrack van een blockbuster. Het vatte één van de kernboodschappen van de film - zoeken naar je plaats in de wereld - samen in vier magische minuten. Een teder ‘I love you’ en ‘Your power’ bracht ze samen met haar broer Finneas op akoestische gitaar, vooraan op het podium. Toen we bij dat laatste nummer de voorste rijen ‘How dare you’ hoorden schreeuwen naar mannen die te ver gaan, ging dat door merg en been.

Billie Eilish heeft de nummers in haar arsenaal om een meer stomende, uitzinnige show te bouwen op het hoofdpodium, maar bij deze passage leek ze meer bekommerd om zorgen dat iedereen in het publiek zich veilig en geliefd voelde. Enkel afsluiters ‘Bad guy’ en ‘Happier than ever’ gooiden de remmen echt los. Maar tegen dan waren de tranen in het publiek al geplengd. Dat was ook te danken aan een sterke zangprestatie: eindelijk liet Eilish haar typerende fluistertoon vallen, en steeg ze boven de mix uit. ‘I’m in love with my future’, haalde ze plots wondermooi uit. Voor een vrouw die deze show nog was begonnen met de tekstregel ‘I wanna end me’, was dat een inspirerende overwinning.