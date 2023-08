Boygenius deed reputatie als supergroep op Pukkelpop alle eer aan

Boygenius Gezien op 18/8 op Pukkelpop

We moeten de cijfers nog opvragen bij het Vlaamse Kruis, maar we vermoeden dat er in de Marquee een piek was qua flauwvallen tijdens de show van Boygenius. De gecombineerde singer-songwriterkrachten van Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus deden de snikhete Marquee een uur lang zwijmelen.

‘Een streling voor het hart’ noemde een vriendin de harmoniezang van het trio. Ook het oog en oor kregen voldoende aaitjes tijdens deze eerste Belgische passage van indierock’s favorite girlband. Phoebe Bridgers herinnerde zich nog haar 21ste verjaardag op Pukkelpop, voor de andere twee frontvrouwen was het de eerste keer in Hasselt.

Met een indrukwekkend verhoogd podium achter zich maakte het trio vooral indruk wanneer ze het sober hielden. ‘Emily I’m sorry’ was een eerste keer kippenvel, en je zag tegelijkertijd tranen en zweetdruppels grondwaarts druppelen. Nog een keer raak was het wanneer ze wat later een volgepropte tent ‘I wanna be emaciated’ deden meeschreeuwen. Google gerust zelf wat dat dan wel betekent.

Noteerde ik nog tussen het starstruck zijn door: de vocale estafette van ‘Cool about it’, de Leonard Cohen parafrase in het sober gebrachte (en toepasselijk getitelde) ‘Leonard Cohen’ en het enthousiast meegeklapte ‘Not strong enough’. Extra sympathiepunten voor Phoebe Bridgers die oproept om de smartphones op te bergen alvorens de middengang in te duiken tijdens het intense ‘Letter to an old poet’.

In de finale gingen de remmen en knoopjes finaal los, met een in elkaar verstrengelde Bridgers en Dacus die bewezen dat flashen iets is dat je ook buiten de Boilerroom kan doen.

Soms is het geheel groter dan de som der delen, en dus krijgen deze drie sterren er van mij de volle vier.